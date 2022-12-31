Türkiye'de günlük internet kullanımı kişi başı 8 saat

Türkiye’de dijital ortamda geçirilen zamana ilişkin veriler paylaşan Dijital İletişim Uzmanı Nabat Garakhanova, "Türkiye’de günlük ortalama internet kullanımı 8 saat, sosyal medyada geçirilen zaman ise günde 2 saat 59 dakika" dedi.

Dijitalleşme dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. 2022’nin son günlerinde araştırma şirketleri dijitalleşme konusunda yapılan araştırmaları paylaşmaya başladı. Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova araştırma şirketlerinin açıkladığı veriler kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümü ile ilgili bilgiler paylaştı. Garakhanova, "Türkiye nüfusunun yüzde 80’i internet kullanıyor. Günlük ortalama 6 saat 50 dakika olan internet kullanım süresi Türkiye’de 8 saat seviyesinde yer alıyor" dedi.

Dijital dönüşümün Türkiye’de hızlıca gerçekleştiğini belirten Garakhanova, "Dijital dönüşüm dünya ortalaması puanı 5 olarak yer alırken, Türkiye’de bu puan 3,04 seviyesinde. Pandemiden önce Türkiye 3,30 puan seviyelerinde yer alıyordu. Dijital dönüşüm anlamında çok umut verici durumdayız. Bu dönüşümü hızlıca gerçekleştiriyoruz. Ekonominin yüzde 95’inin ana damarı KOBİ’lerdir. KOBİ’lerin dijital dönüşüm ile ilgili çalışmalarının daha fazla artması durumunda bu söz konusu puanlarımız artış yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Dijital dönüşüm ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır"

Türk şirketlerin de son yıllarda dijital dönüşümlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Garakhanova, "Dijital dönüşüm anlamında dünyada önemli noktalarda yer alan Türk şirketler de bulunuyor, unicornlar da var. Türkiye dijitalleşme anlamında çok iyi bir konumda yer alıyor. Daha da iyi bir seviyeye gelebiliriz. Türkiye’deki girişimcilerin geliştirdiği oyunlara yaklaşık 330 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Dijital dönüşüm ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Günlük ortalama internet kullanımı Türkiye’de 8 saat"

İnternet başındı geçirilen zamana ilişkin de bilgi veren Garakhanova, "Günlük ortalama 6 saat 50 dakika olan internet kullanım süresi Türkiye’de 8 saat seviyesinde yer alıyor. Dijital okuryazarlık umut verici seviyelerde yer alıyor ancak yeterli değil. Dijital okuryazarlık konusunda ebeveynlerin eksikleri bulunuyor. Ülke olarak teknolojiye çok yatkınız" dedi.

"Türkiye’de sosyal medyada geçirilen zaman günde 2 saat 59 dakika"

Garakhanova sosyal medyada geçirilen zamanlara ilişkin de araştırma sonuçlarını paylaştı. Garakhanova, "Türkiye sosyal medyada dünya ortalamasının bir kademe üzerinde daha fazla zaman geçiriyor. Dünya ortalaması 2 saat 27 dakika iken Türkiye’de bu rakam 2 saat 59 dakika seviyesinde bulunuyor. Ortalamaya yakın olduğumuz için iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.