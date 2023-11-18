Türkiye'de hızlı şarj soketlerinin yüzde 40'ını Eşarj yönetiyor

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, her geçen gün sayıları artan Türkiye genelindeki elektrikli şarj istasyonlarında yer alan hızlı şarj soketlerinin yüzde 40’ını yönettiklerini açıkladı.

Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip ve Enerjisa Enerji’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, Ankara’da şarj istasyonu ihtiyacına aynı anda en fazla araca hizmet verebilen şarj alanını bir AVM’de kurdu.

Ortalama bir aracın yüzde 20’den yüzde 80’e yarım saatlik bir sürede şarjına imkan sağlayan istasyonda 17 tane hızlı şarj ve 3 tane standart şarj soketleri yer alıyor. Şarj alanının açılışında konuşan Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli araç dünyasında çok hızlı bir büyümenin olduğunu ve bu ihtiyacı karşılayacak yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

2022 yılının sonunda 15 binin altında olan elektrikli araç parkı sayısının bugün 60 bine çıktığını belirten Altınay, Eşarj’ın müşterilerinin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

“Edirne’den Hakkari’ye sadece bizim operatörlerimizi kullanarak bile seyahat edebiliyor”

Türkiye’de 10 binin üzerinde soket olduğunu vurgulayan Altınay, “Şu an Türkiye’deki 10 binin üzerinde ki soketlerin yaklaşık yüzde 25’i hızlı sarj dediğimiz DS soketten oluşuyor. Bunların yaklaşık da yüzde 40’ından fazlasını biz yönetiyoruz. Burada ikinci noktaysa Türkiye’nin her noktasına elektrikli araç sahiplerinin seyahatini sağlayabilmek. Bu anlamda da şu anda çok temel bir noktayı tamamlamış durumdayız. Edirne’den Hakkari’ye veya Datça’dan Iğdır’a kadar sadece bizim operatörlerimizi kullanarak bile seyahat edebiliyor” diye konuştu.

Ortalama bir araç bataryasının yüzde 20’den yüzde 80’e yarım saatlik bir sürede şarj olmak imkanı sağladıklarının kaydeden Altınay, şöyle konuştu:

“Burada şu anda 20 soket var. Bunlardan 17 tanesi hızlı şarj, 3 tanesi ise standart. Bu aynı zamanda bir operatörün tek noktada aynı anda en fazla araca hizmet edebildiği nokta özelliğini sağlıyor. Biz zaten kendi adımıza 81 ilde 1000 istasyon hedefi koymuştuk. Buna sene sonu itibariyle ulaşmış oluyoruz. Paralelde diğer pek çok operatörde buna hizmet ediyor. Keza zaten biraz önce bahsettiğim 10 binin üzerinde olan soket sayısı daha sene başında 5 binin altındaydı. Bunun 2024 yılında katlanarak artacağını ön görüyoruz.”

Şarj etme konusunda konfor noktasına odaklandıklarını anlatan Altınay, “Biz daha aracı aldığı anda müşterinin yanında oluyoruz iş birlikleriyle. Şarj süresindeki o kısa zamanı da en konforlu hale getirmek için hem mobil uygulamamızda hem deşarj adı verdiğimiz noktalarla hizmet noktalarını geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Elektrikli otomobil almayı planlayan vatandaşların batarya ile ilgili akıllarda soru taşımasının normal bulduklarını söyleyen Altınay, Kuzey Amerika’da yapılan testlerde 400 bin kilometre yol yapan araçların dahi batarya kapasitesinin 10. Yılın sonunda bile yüzde 90’ların üzerinde bir seviyede olduğunu hatırlattı.

Altınay, bunun yanı sıra araç üreticilerinin 8 ile 10 arasında ve 100 ile 150 bin kilometre seviyesine kadar batar garantisi verdiğine dikkati çekti. Gelecek dönemde gelişen teknoloji ile bataryaların daha da gelişeceğini dile getiren Altınay, batarya kapasite oranlarında herhangi bir kaybın görülmeyeceğini kaydetti.