Türkiye’de ilk defa Silivri’de üretildi

Silivri Deniz Group Marine sahibi Kadir Usta, “Bulgaristan Burgaz’da bulunan Bubo yacht turizm firması için 17 metre boyunda 8 metre enindeki katamaran modeli gezi teknesinin üretimini tamamladık. Bu imalatımız Türkiye’de tek, bu boyda bugüne kadar bu ebatlarda bir imalat yapılmadı. Dün akşam saat 18:00 sıralarında nakliye işlemlerine başladık, E5 karayolu üzerinden Büyükçekmece’ye kadar tırla nakliyesini tamamladık. Sabah saat 06:00 sıralarında da Büyükçekmece limanında denize indirerek Bulgaristan’a doğru yola çıkardık” dedi.