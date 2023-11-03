Türkiye'de ilk olan sistemde hasat şenliği

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprak yerine volkanik cüruf kullanılan serada, domatesten sonra marul ve biber hasadı da yapıldı. Tarımda ilk olan bu sistemle edilen edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğinde "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası" hayata geçirildi. Serada yaklaşık 7 ay önce organomineral hidroponik sistem ile domates yetiştiriciliğine başlandı. Bin 995 ata tohumunun yanı sıra çeşitli türlerde domates fidanının dikildiği serada tamamen yerli üretim yapıldı. Serada başarı elde etmek için topraksız tarımda kullanılan kokopit yerine Aksaray ve Niğde bölgelerinden getirilen volkanif cüruflar kullanıldı. Her aşamasıyla Türkiye’de ilk olan seraya, geçtiğimiz temmuz hasat edilen domateslerin yerine marul ve biber ekildi. Bugün serada ikinci bir hasat heyecanı yaşandı. Serada yetişen biber ve marullar, düzenlenen programla hasat edildi.

"Farklı ürünlerle deneyerek başarılı olduğunu ortaya koyduk"

Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Şubat ayında seramızın kurulumunu gerçekleştirdikten sonra domates ekimi yapmıştık. Domates hasadını gerçekleştirdik. Ar-Ge serası olduğu için yeni ürün olarak kıvırcık ve biber ekimi yaptık. Bugün de onun hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu organomineral hidroponik sistemi. Darıca modeli olarak da değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Darıca Belediyemiz, üniversitemizle birlikte bizler Ar-Ge denemesi yapmıştık. Bugün onu farklı ürünlerle deneyerek başarılı olduğunu ortaya koyduk" dedi.

"Yerli ve organik bir model"

Sistemin özelliklerinden bahseden Kara, "Özellikle topraksız tarımda üretim daha çok kokpit denilen Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen, ülkemizde bulunmayan maddeyle gerçekleştirilen bir sistem. Biz bu ithal ürünün yerine Niğde ve Aksaray’dan getirdiğimiz cürufu kullanarak bu sistemi geliştirdik. Yerli ve organik bir model" diye konuştu.

"Değerli üretim modeli ortaya koyuyoruz"

Kaymakam Kara, Türkiye’de 2 bine yakın topraksız sera olduğuna dikkat çekerek, "Burada yöntem olarak genellikle kimyasal gübre kullanılıyor. Onlardan elde edilen sıvılar kullanılıyor. Biz hayvan gübresiyle deniz tuzlarından elde ettiğimiz ürünle bunun beslemesini gerçekleştiriyoruz. Hem yetişme, büyümesinde kullandığımız kokopit yerine cüruf kullanıyoruz, hem de beslemede organik beslemeyi artırarak daha değerli üretim modeli ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak

Toplanan ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını kaydeden Kara, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızın aracı dışarıda bekliyor. Toplanan ürünler direkt ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Bu projenin hem bilimsel hem de sosyal yönü var" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık ise "Hem marul hem biberler hasat edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal faaliyetlerin girdilerini, üretim esnasındaki ekipman faaliyetlerini, bazen de çıktıların pazarda sunulmasını içeren organizasyonlarda yer alıyoruz. Bu seranın kurulmasında da yer aldık. Burası özel bir tesis" dedi.