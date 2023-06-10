Türkiye'de ilk olan sistemin mahsulleri büyüdü, hasat şenlikle başlayacak

Yapılan çalışmayla Türkiye’de ilk olan Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’nın ilk mahsulleri büyümeye başladı. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprak yerine mineralli taşlar kullanılarak yetiştirilen domatesler, Haziran ayının sonunda düzenlenecek hasat şenliğiyle toplanmaya başlanacak.

Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğinde 2 ay önce başlanan organomineral hidroponik sistemle dikilen ata tohumu ve çeşitli fidelerin domatesleri büyümeye başladı. Çalışmanın Türkiye’de ilk defa yapıldığı sistemde, toprak yerine mineralli taşlar kullanıldı. Volkanik cürufun kullanıldığı yenilikçi sistemde organomineral besin eriyiği defalarca kullanılarak atık oluşumu engelleniyor. Sera çelik konstrüksiyon üzerinden yağmur suyu hasadı yapılarak su tasarrufunu da engellemiş olunuyor. Haziran sonunda düzenlenecek hasat şenliğiyle sistemde yetişen ilk domatesler toplanmaya başlanacak. Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’na giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaları yerinde inceledi.

"Haziran ayı sonunda kadar 50 ton mahsul bekliyoruz"

Serayı kontrol eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık 2 ay önce Kaymakamlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile seranın organomineral fide dikimi yapmıştık. 2 aylık zaman diliminde fidelerin boyları bir metreyi aştı ve domatesler ciddi derecede büyüklüğe ulaştı. Bu sayede ziraat mühendisi arkadaşlarımızın ne kadar doğru ve isabetli verimlilik aldığını gözlerimizle görmüş olduk. Haziran ayının sonunda mahsul toplama şenliğini burada yapacağız. Serayı yapma amaçlarımızdan en önemlisi farkındalık oluşturmaktı. Ürettiğimiz mahsulleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Her şey yolunda gidiyor. Haziran ayı sonuna kadar 50 tona yakın mahsul bekliyoruz. Sistem kendi meyvesini fazlasıyla üretme noktaya geldi" diye konuştu.