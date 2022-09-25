Türkiye'de İmplant Fiyatları

Diş ve diş eti sağlık sorunları yaşayan ve genel sağlık durumu ile olan kişiler için implant işlemleri uygulanabiliyor. İmplant tedavilerinde başarı oranı çok yüksektir ve diş hekimleri en yeni teknolojileri kullanarak tedavi yöntemlerini kullanıyor.

Uzman diş hekimleri ile verilen hizmetlerde, hastanın çene ve diş yapısına göre farklı implant markaları kullanılabiliyor. Türkiye’de implant fiyatları, üretici firma ve ürün türlerine göre değişiyor. Diş hekimleri muayenesi sonrası uygulanacak olan tedavi yöntemine göre fiyat belirlemesi yapılır.

İmplant Fiyatlarını Belirleyen Etkenler

Türkiye’de implant fiyatları, Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından her yıl için belirleniyor. TDHB tarafından belirlenen fiyatlar, taban fiyatlar olarak belirlenir ve klinikler tarafından uygulanır. İmplant tedavilerinde fiyatları belirleyen etkenler şunlardır.

İmplant markası,

Diş hekiminin tecrübesi,

Hastanın çene yapısı ve diş durumu,

Yapılacak implant sayısı,

Yıl için belirlenen implant tedavisi taban fiyatları,

Randevu alarak ön muayenesini yaptıran hastalara, muayene sonucuna göre implant fiyat seçenekleri sunuluyor.

İmplant Fiyat Aralıkları

İmplant diş tedavilerinde hangi marka ürünlerin kullanılacağına diş hekimleri karar verir. Hastanın eksik diş sayısına ve çene kemiği yapısına göre implant markalarına ve özelliklerine karar verilir.

Türkiye’de implant fiyatları, markalara göre 3000 TL ile 7500 TL arasında değişebiliyor. Diş hekimleri, yerli ve yabancı markalar arasından seçim yapabiliyor. Yerli implant ürünlerinin fiyatları, ithal ürünlere daha uygundur. Fiyat ve kalite seçeneklerine göre hasta kendisi tercih edebiliyor.

Tek Diş İmplant Tedavi Fiyatları

İnsanlar, hastalık ya da çeşitli kaza sonucunda dişlerini kaybedebiliyor. Tek diş kayıplarında uygulanan implant tedavilerinde fiyatlar, eksik dişin olduğu bölgeye göre değişiyor. Ön tarafta olan eksik dişler estetik görüntünün oluşturulabilmesi için daha hassas ve özel işlemlerle yapılır. Bunun için Türkiye’de tek diş implant tedavilerinde estetiğin ön planda olduğu bölgeler için 6.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Estetiğe gerek olmayan ve arka tarafta kalan dişler için ise 3.500 TL ile 7.000 TL arasında fiyat seçenekleri ortaya çıkabiliyor.

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İmplant Markaları

Diş tedavilerinde kullanılan implant yöntemleri ilk olarak İsveç’te 1965 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Diş tedavilerinde kullanılan implantların büyük bir bölümü yabancı markadır. Türkiye’de 2001 yılından sonra implant üretimi yapılmaya ve hastalara daha uygun fiyatlı seçenekler sunulmaya başlanmıştır. İmplant diş tedavilerinde, hastanın çene yapısına göre kendilerine 20’ye yakın implant markası seçenekleri sunuluyor. Her markanın fiyat farklılıkları vardır. Sağlıklı ve kaliteli implant tedavileri için İsviçre merkezli firmaların ürünleri tercih ediliyor.

İmplant Tedavileri

Türkiye’de implant tedavi fiyatları, diş hekiminin uzmanlığına ve kullanılan ürünün markasına göre değişiyor. İmplant tedavileri, hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve uzman hekimin ön muayenesi ile yapılmaya başlanıyor.

Ön muayenede, kayıp dişlerin durumu, mevcut dişler, çene yapısı tespitleri yapılır. Hastanın diş etinin implant için uygun olup olmadığına bakılır ve gerekli durumlarda diş eti tedavileri uygulanır. Diş eti ve çene kemiği yapısı implant için uygun duruma getirildiğinde tedavilere başlanır.

Diş İmplant Tedavi Süresi

İmplant diş tedavileri hastanın eksik diş yapısına göre farklı sürelerde yapılır. Bir implant tedavisi ortalama 15 – 20 dakika sürebiliyor. İmplant yerinin ve implantın hazırlanması için birkaç seans işlem yapılabiliyor. İmplant tedavilerinden sonra diş hijyenine dikkat eden ve düzenli bakım yapan hastalar ortalama 25 yıl sorunsuz kullanabiliyor. Her implant için yaklaşık 25 yıl kullanım ömrü belirlenir. Hasta günlük yaşamında diş bakımını düzenli yaptığında bu sürenin artmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilecektir.