Türkiye'de İş Dünyası üçüncü yılına yeni bir sayfa açtı

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, üçüncü yılına adım attı.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan ve ‘Daha yaşanabilir bir dünya istiyoruz’ diyerek yola çıkan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 2’nci yılını geride bıraktı. 2 yıllık yolculuğu boyunca sürdürülebilirliğin, kadın hareketine olan desteğinin ve yerel yönetimlerle olan iş birliği çalışmalarının ve daha nice konuların altını çizdi. Her sayısını uzman isimlerin görüşleri doğrultusunda şekillendiren dergi; savunma sanayii, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi alanlarda Türkiye’nin geldiği noktaya işaret ederek hem firma görüşleri hem de güncel rakamlar eşliğinde söz konusu sektörlerin nabzını tuttu.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi yalnızca bunlarla sınırlı kalmadı. Her sayısının çıkışını farklı temalarla kutlayarak sektörde büyük bir ilke de imza attı. Dergi, okurlarının fikirlerini her daim ön planda tutarak interaktif bir yayıncılığa da adım atmış oldu. Her buluşmasının sonu farklı fikirlere ve bilgilere ışık oldu. Böylece 3’üncü yılına büyük bir coşku ve heyecanla “merhaba” dedi.

İş dünyasının önde gelen isimleri aynı masada buluştu

Ekonomi gazetecisi Celal Toprak’ın Genel Yayın Yönetmenliğinde, İhlas Holding bünyesinde; iş insanları, yöneticiler ve yatırımcılar için güvenilir bir referans kaynağı olmak amacıyla yola çıkan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, yeni senesine girmenin heyecanını üst yönetimden isimlerin katılımıyla yaşadı.

24’üncü sayısını çıkarmanın gururunu yaşayan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yıl dönümü kutlamasına İstanbul Valisi Davut Gül, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Başkanı Eyüp Akbal, Prof. Dr. Esfender Korkmaz, İMES Başkanı Kemal Akar, ARİŞ Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Bambum Yönetim Kurulu Başkanı Selman Yar, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu başta olmak üzere iş dünyasının üst düzey yöneticileri katıldı.

“Türkiye’de İş Dünyası’na yeni senesinde başarılar diliyorum”

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yeni senesini başarı dilekleriyle kutlayan İstanbul Valisi Davut Gül ise şöyle konuştu; “Öncelikle ekonomi yayıncılığının önemli bir sesi haline gelen Türkiye’de İş Dünyası dergisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dergimizin üçüncü yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım üçüncü yıl ile kalmaz bu başarı, 23’üncü hatta 33’üncü yıla kadar sürer. Kadınların liderliğinde çıkan bu derginin başarısından da anlıyoruz ki iş dünyasında kadınların sayısı artmalı. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar iş dünyasının da yarısına hakim olmalı. İmkan sağlandığında kadınlar da erkekler kadar hatta onlardan daha başarılı olabiliyor. Bunu Türkiye’de İş Dünyası dergisinin başarısından da anlıyoruz. Bu derginin liderliğini yapan İhlas Medya Grup Başkanımız Aslıhan Ören Hanım başta olmak üzere dergide emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum ve Türkiye’de İş Dünyası’na yeni senesinde başarılar diliyorum.”

“Kadınların detaycılığı derginin başarısının sırrı”

Ekonomi yayıncılığına yeni bir renk getiren Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yeni yaşına dair konuşan İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören şu ifadeleri kullandı; “Çok büyük bir heyecanla başladık bu işe. Çekirdek bir kadroyla 2021 yılının Kasım ayında ilk sayfasını açan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, günden güne büyüyerek yoluna devam etti. Önceliği her zaman olduğu gibi kadınlarımıza verdik, çünkü ben kadınların olduğu her yerde başarının mutlaka olacağına inanıyorum. Kadınların en belirgin özelliklerinden olan detaycılık aslında başarının sırrıdır. Başarının sırrı da detayda gizlidir. Bu yüzden üçüncü yılında olmasına rağmen dergimizin yaptığı işler beni heyecanlandırıyor.”

“Önceliğimiz kadın girişimciliği”

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Bugüne kadar çok değerli dostlarımız bize önemli fikirlerini aktardı. Biz de onları kamuoyuyla paylaştık. Başta kadın girişimciliği olmak üzere turizm, yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik bizim için önemli konular. Tüm bu önemli gördüğümüz konuları hayata geçirmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Ayrıca son sayımızda kapakta yer verdiğimiz isimlerin görüşlerini içeren bir dosyaya yer verdik. İş dünyasının en önemli isimleri bizim için çok önemli ifadeler kullanmışlar. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadın girişimciliğinin Türkiye’nin yolunu ve yönünü değiştireceğine inandığını söyleyen Toprak, “Dergiyi çıkarırken kadın ağırlıkta bir ekibimiz olsun istedik. Uzun yıllardır Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi yapıyoruz. Bu noktadan hareketle hepinize kadınlara işi verin işimiz kolaylaşsın tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Çünkü yeni yüzyıl kadınların yüzyılı. İnşallah bu sözlerimiz dalga dalga yayılarak hayatın her alanına intikal eder. Biz kadınlarla birlikte çalışmaktan dolayı çok gururluyuz ve kadınlarla çalışınca başarılı olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu.

“30’uncu yılda da birlikte olmayı umuyorum”

“Çok önemli bir işi güzel bir şekilde yapıyorsunuz” diyerek sözlerine başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dünyada varlığı korumanın en önemli koşulunun üretim yapmaktan geçtiğini söyledi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin ilk günden bugüne kadar çok başarılı işlere imza attığını ve ülkemize değer kattığını söyleyen Kemal Deniz Bozkurt, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Dergi ile Esenyurt Belediyesi olarak birçok iş birliğine imza attık. Umarım 30’uncu yılında da beraber oluruz. Çünkü bu yayın medyada önemli bir boşluğu doldurarak üretim yapan kişilerin, firma ve kuruluşların birbirini tanıması açısından da önemli bir rolü üstleniyor.”

“Dergi, başarısını kadın emeğine borçlu”

İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, derginin yeni senesine dair şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Celal Toprak, işi kadınlara teslim ettiği için yapılan bu işte geçmiş sayılarda olduğu gibi gelecek dönemlerde de başarılı bir tablonun söz konusu olacağını düşünüyorum. Kadın istihdamının en yoğun olduğu sektör olan Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı olarak şunları söyleyebilirim. 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve bu oranın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Türkiye’nin lider sektörü olmayı kadınlar sayesinde başardık. Eminim Türkiye’de İş Dünyası dergisi de bu başarısını kadın emeğine ve Celal Toprak’ın ustalığına borçludur. Dergi ekibine başarı dileklerimi sunarken, çalışmalarımızı piyasaya duyurmada öncü rol oynayan Celal Toprak’a da teşekkürü borç bilirim.”