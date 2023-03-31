Türkiye'de Japon tekniği ile inşaat dönemini başlatıyorlar

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ve iş adamı-müteahhit Fecri Koça, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve on binlerce can kaybına yol açan depremler sonrası harekete geçerek, müteahhitlere eğitim ve denetim desteği verecek, inşaatlarda uygulama hatalarının önüne geçecek Türkiye İnşaat Müteahhit Uygulama Kontrol Birliğini (TİMUKON Platformu) kurdu. “Türkiye’de Japon tekniği ile inşaat dönemini başlatacağız” diyen Koça, “Deprem ülkemizin bir gerçeği ve tehlikeli olanın deprem değil, depreme dayanıksız ve zemin planı iyi yapılmamış binalar olduğunu unutmayalım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkama neden olan depremlerin ardından, binaların sağlamlığı konusu gündemdeki yerini koruyor. Tartışmaların odağında müteahhitler yer alırken, Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ve iş adamı-müteahhit Fecri Koça, önemli bir çalışmanın düğmesine bastı. Koça, müteahhitlere eğitim ve denetim desteği verecek olan Türkiye İnşaat Müteahhit Uygulama Kontrol Birliği’nin (TİMUKON Platformu) kurulduğunu bildirdi.

Belediye yapı kontrol müdürleri ile yapı denetim firma sahipleri aynı çatı altında

TİMUKON’un asıl amacının; inşaatlardaki uygulama hatalarının önüne geçilmesi, bu sayede Japon yapıları gibi depreme dayanıklı inşaatların yapılmasının hedeflendiği bildirildi. Müteahhitler ile görüşmelerin sağlandığını, ilk başta 900 müteahhidi platforma çatısı altında birleştirdiklerini ifade eden FGM Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, platformun tüm müteahhitlere açık olduğunu söyledi.

Müteahhitlerin yanı sıra tüm Türkiye’deki belediyelerde bulunan yapı kontrol müdürlerini ve yapı denetim firmalarını da bu platformda buluşturduklarını ifade eden Koça, hedeflerinin 300 bin müteahhide ulaşmak olduğunu söyledi.

Japon uzman bilgilerini paylaşacak: “Japon yapıları gibi sağlam yapılara kavuşması sağlanacak”

Fecri Koça, "Deprem ülkemizin bir gerçeği ve tehlikeli olanın deprem değil, depreme dayanıksız ve zemin planı iyi yapılmamış binalar olduğunu unutmayalım. Kahramanmaraş merkezli tam 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin neden olduğu yıkımın etkisiyle tüm Türkiye için uzmanlığımızı ortaya koyacağımız bir platformun kurulması gerektiğine inandık" dedi.

Fecri Koça, şöyle devam etti:

"900 müteahhidi, belediye yapı kontrol müdürlerini ve yapı denetim firma sahiplerini aynı çatı altında topladığımız TİMUKON platformuyla amacımız; inşaatlardaki uygulama hatalarının önüne geçmek, bu sayede ülkemizde Japon yapıları gibi depreme dayanıklı inşaatların yapılmasını sağlamak. TİMUKON üyeleriyle uygulama hatalarını yok etmek ve pratik uygulama standartlarını belirlemek adına düzenli çalıştaylar gerçekleştireceğiz, bu noktada tecrübeli Türk müteahhitlerimiz ile birlikte Yoshinori Moriwaki kıymetli bilgilerini tüm grup ile paylaşarak ülkemizin tıpkı Japon yapıları gibi sağlam yapılara kavuşması sağlanacak. Daha sağlıklı yapılar için kurulan bu grup aynı zamanda imar değişikliği ve yönetmelikte olan değişikliklerle ilgili görüşleri paylaşılacak. Böylece ortak akıl ile çok daha hızlı ilerleme kat edilecek."