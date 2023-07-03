Türkiye'de mera verimliliği açısından en önemli bölgelerden biri Kırklareli

Türkiye’nin mera verimliliği açısından en önemli bölgelerinden olan Kırklareli’nde küçük ve büyükbaş mera hayvancılığı hızlı bir şekilde yayılıyor.

Türkiye’nin mera verimliliği açısından en önemli bölgelerinden olan Kırklareli’nde 370 bin dekar alanda her geçen gün küçük ve büyükbaş mera hayvancılığı hızlı bir şekilde yayılıyor.

Üreticilerden bilgi alan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, il genelindeki meralara dikkat çekti. Aksoy, "Kırklareli bölgemiz mera verimliliği açısından Türkiye’nin en önemli bölgelerinden bir tanesi. 370 bin dekara yakın mera alanı var ama bu alanın verimliliği çok yüksek, ot oranı çok yüksek. Özelikle yağış rejimi düzgün olduğu için bizim Kırklareli’mizde küçük ve büyükbaş mera hayvancılığı hızlı bir şekilde yayılıyor" dedi.

Küçük ve büyükbaş işletmeleri Kırklareli’ni tercih ediyor

Artan yem fiyatları ile yatırımcıların yüksek verimli meraya sahip Kırklareli’ni tercih ettiğini vurgulayan Aksoy, "Özellikle endüstriyel yem işletmelerindeki yem fiyatlarının yüksek olması bu alanlara yatırım yapılmasını sağlıyor. Buraya gelen yatırımcılar meraya yakın alanları tercih ediyor. Buraya ahır yapıp hem küçükbaş hem de büyükbaş işletmesi kurmak istiyorlar" diye konuştu.

"Kırklareli peynir sanayisinde çok önemli bir yerde"

Kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu aktaran Aksoy, peynir sanayisinde de çok önemli yerde olduğunu söyledi. Aksoy, "Kırklareli’nde 160 bine yakın büyükbaş hayvan var, 450 bine yakında küçükbaş hayvan var. Dolayısıyla biz tarım ve hayvancılık şehriyiz. Özelikle peynir sanayisinde Kırklareli’miz çok önemli bir yerde. Kırklareli beyaz peynirine coğrafi işaret aldık, hem yağlı hem de kaliteli bir beyaz peynirimiz var" şeklinde konuştu.

Aksoy, küçük ve büyükbaş hayvancılık için tüm yatırımcıları Kırklareli’ne davet ederek devletin verdiği desteklerden yararlanabileceklerini aktardı.

Üreticiler gençleri köylerine davet ediyor

Üretici Mehmet Ali Koçmarlı, devlet dairesinden emekli olduktan sonra köyüne gelerek hayvan baktığını söyledi. Oğlunun küçükbaş hayvanlarına baktığını söyleyen Koçmarlı, eve katkı olsun diye başka bir üreticinin çobanlığını yaptığını ifade etti.

Meraların çok güzel olduğunu anlatan Koçmarlı, gençleri köylerde hayvan bakmaya davet ederek, “Fabrikalarda çalışmaktansa gelin hayvancılık yapın” dedi.