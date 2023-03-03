Türkiye'de okuyan Bangladeşli öğrenciler depremzedeleri yalnız bırakmadı

Türkiye’de okuyan Bangladeşli öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen vatandaşlar için kendi bütçelerinden ayırdıkları paralarla hazırladıkları yardım malzemelerinden oluşan tırı Osmaniye’ye yolladı.

Bangladeş Öğrenciler Birliği (BASAT) ve Göç İdaresi Başkanlığı Sivil Toplum ve Yabancı Topluluklarla İlişkiler Daire Başkanlığı ile yapılan iş birliği sonucu alınan yardım malzemeleri, tıra yüklenerek Osmaniye’de bulunan bir geçici barınma merkezine gönderildi. Göç İdaresi tarafından bildirilen öncelik yardım listesini takip eden BASAT gönüllüleri, İstanbul’da yüklenen yardım malzemelerini Osmaniye’deki kamp yetkililere teslim etti. Yardım malzemeleri, Türkiye’de okuyan Bangladeşli öğrencilerin bütçelerinden ayırdıkları paralarla ve çeşitli nedenlerden dolayı ülkemizde bulunan diğer Bangladeşlilerin destekleriyle alındı.

BASAT Genel Başkanı Omar Faruk Helali, Genel Sekreter Nasruzzaman Naeem, İkinci Sekreter Nizam Uddin, Edebiyat ve Yayın Başkanı Moshiur Rahman, Öğrenci İlişkileri Başkanı Shahidul Islam ile 15 kişilik gönüllü ekibi, farklı illerinden Osmaniye’ye giderek, tırla gelen yardım malzemelerini teslim etti. Ayrıca kampta bulundan çocuklarla da vakit geçirerek çeşitli oyunlar oynayan yardım gönüllüleri, depremzedelerin acılarının yerini bir nebze de olsa mutlulukla doldurmaya çalıştı.

“Üniversite öğrencilerinin bütçelerinden ayırdıkları paralar ile yardım malzemeleri alındı”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran BASAT Edebiyat ve Yayın Başkanı Moshiur Rahman, “Bugün BASAT olarak, Türkiye’de meydana gelen depremden etkilenen depremzedeleri ziyaret etmek için Osmaniye’deyiz. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrencilerin bütçelerinden keserek verdiği desteğini ulaştırmak için Göç İdaresi Genel Merkezi ile yaptığımı iş birliği neticesinde Osmaniye’de depremzedeleri için kurulan bir geçici barınma merkezinin konteyner kentindeyiz. Buradaki yetkililerin bize bildirdiği ihtiyaç malzemelerini onlara teslim ediyoruz” dedi.

‘‘Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır’’

Öğrenci İlişkileri Başkanı Shahidul Islam ise Türkiye’nin Bangladeşliler için canlarından bir parça olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an biz Osmaniye’de kurulan bir kampta bulunuyoruz. Yetkililerin bildirdiği üzere burada yastığa ihtiyacı vardır. BASAT olarak biz bu yastıkları getirdik. Ayrıca yanında çocuk oyuncakları, atıştırmalıklar gibi bazı ihtiyaçlarını getirdik. Biliyoruz; bu acı kolay kolay unutulmayacak. Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır. Çünkü Türkiye bizim de canımızın bir parçasıdır. Ama elimizden ne gelir ki”