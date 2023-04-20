Türkiye'de okuyan Makedonyalı öğrenciler iftarda buluştu

Trakya Üniversitesi mezunları ve Türkiye’de öğrenim gören Makedonyalı öğrenciler iftarda bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi’nde okuyan ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler Makedonya’da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türkülere konu olmuş Vardar Nehri’nin kaynağının bulunduğu Vrutok köyünde gerçekleşen iftara Makedonya’nın nerdeyse tüm şehirlerinden katılım sağlayan Türkiye’den öğrenim gören ve mezun olan öğrenciler bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ülkelerinde siyasetçi, bürokrat, iş insanı ve akademisyen gibi birçok farklı alanda kariyer sahibi olan öğrenciler iftar yemeğinin ardından Türkiye’de öğrenim gördükleri okullardaki hatıralarını paylaştı. Düzenlenen programın ardından birbirleriyle hasret gideren öğrenciler iftarda emeği geçenlere teşekkür etti.