Türkiye'de parçalı güneş tutulması heyecanı

Dünyanın birçok yerinden görülebilecek olan yılın ikinci güneş tutulması Türkiye'de ise parçalı şekilde izlenebilecek. Türkiye'de bugün saat 13.00 sıralarında güneş tutulmasının başlayacağını ifade eden Astrofizikçi Doç. Dr. Topal, saat 14.15 civarında ise maksimum düzeyde kapanmanın izlenebileceğini ifade etti. Astrofizikçi Doç. Dr. Topal, güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan isli cam, güneş gözlüğü, röntgen filmi veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyardı. Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması gerektiğinin altını çizen Topal, filtrelerin göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

“Göreceğimiz olay parçalı güneş tutulmasıdır”

Van YYÜ Fizik Bölümünde görev yapan Astrofizikçi ve Popüler Bilim Yazarı Doç. Dr. Selçuk Topal, güneş tutulmalarının astronomik fenomenler olduğunu ve milyarlarca yıldır olan bir olay olduğunu belirtti. Ayın dünyayla güneş arasına girmesi ve güneşten gelen ışığın bloke etmesiyle güneş tutulmasının yaşandığını ifade eden Dr. Topal, “Bugün saat 13.00 sıralarında göreceğimiz olay parçalı güneş tutulmasıdır. Yani ay tam olarak güneşi kapatmayacaktır. Ülkemizin en batısından en doğusuna doğru güneşin daha fazla kapandığı görülecektir. Ülkemizde tutulmanın tam olarak görüleceği yerlerde yüzde 50 civarında kapanacaktır. Ülkemizde saat 13.00'te ayın güneşi kapatmaya başladığını ve saat 14.15 civarında ise maksimum düzeyde kapattığını göreceğiz. Saat 15.30 sıralarında ise ayın güneş doğrultusunda ayrıldığını göreceğiz” dedi.