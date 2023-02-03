Türkiye'de sosyal medya kullanımı 7 milyon kişi azaldı

Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullanan kişi sayısı 2022 yılında yaklaşık 7 milyon azaldı. Uzmanlar bu düşüşün pandemi sonrası gerçek hayata geçişi nitelendiriyor.

Sosyal medya kullanımıyla ilgili yapılan araştırmada Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 80,8’i sosyal medya kullanıcısıyken, 2023 verilerinde 73,1’inin sosyal medya kullanıyor olması dikkat çekti. Söz konusu oranlar 85 milyonluk Türkiye nüfusu içinde yorumlandığında yaklaşık 7 milyon kişiye karşılık geliyor. Verilere göre, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı son bir yılda 69 milyondan yaklaşık 62 milyona geriledi.

Türkiye’de en çok Youtube’a ilgi gösteriliyor

Youtube, Türkiye’deki kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği sosyal medya platformu oldu. 57,9 milyon kullanıcısı olan Youtube’u 48,65 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor. Twitter ise 2 milyon 450 yeni kullanıcı kazandı.

En fazla kaybı Linkedin ve Instagram verdi

2022 yılında en fazla kullanıcı kaybı Linkedin’de yaşandı. Son 1 yılda 4,2 milyon kullanıcısını kaybeden Linkedin’i 3,5 milyon kullanıcı kaybıyla Instagram takip etti. Son bir yılda Facebook 1,6 milyon, Messenger 1 milyon 50 bin, Youtube ise 500 bin kullanıcı kaybetti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "We Are Social’in 2022 raporunda Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 80,8’i sosyal medya kullanıcısıyken, 2023 verilerinde 73,1’inin sosyal medya kullanıyor olması ve internet kullanımının aynı şekilde 8 saatten 7 saat 24 dakikaya düşmesini; pandemi sürecinden gerçek hayata dönüş olarak yorumlamak mümkün.2022’de Eğitimler, iş toplantıları ve eğlence arayışlarının online olması zorunluluğundan kaynaklanan bu durum, insanların işlerine gidip gelmesi, uzaktan değil yüz yüze eğitime geçilmesi, eğlence anlayışının online yerine gerçek hayata geri dönmesi ile normale döndü" dedi.

Dijital teknolojinin gelişmesi ve internet hızının ileri seviyelere taşınması televizyon izleme alışkanlığının, dijital ortamlara kaymasına neden olduğunun altını çizen Sanlav, "Youtube, bir önceki raporda olduğu gibi yine Türklerin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformu olurken, dünya genelinde izlenme oranı yüzde 2,3 azaldı. Youtube izlenme oranı azalırken, genelde stream tv’lerin yani canlı yayın akış platformlarının izlenme oranının artışı dikkat çekti.Ayrıca rapora göre internet kullanıcıları online oldukları sürenin yüzde 39,2’sini sosyal medya platformlarında geçirmeleri bu mecraların 2022’de üye kaybı yaşasalar bile çok büyük kitlelere ulaştıklarını ifade ediyor. Özellikle doğru hedef kitleye ulaşabilmek ve adreslenmiş kitleye erişebilmek için firmaların bu mecralara reklam konusunda gösterdikleri ilgi, günden güne artıyor" şeklinde konuştu.