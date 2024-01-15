Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye’de tarım öğreniminin 78’inci yıl dönümünü kutladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen kutlama programına Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı. Necmettin Yoldaş, yaptığı konuşmada çiftçilere rehberlik eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanında ülkenin kalkınması ve gelişmesi için emek veren ziraat mühendislerini ve mühendis adaylarını tebrik ederek başarılar diledi. Yoldaş, ‘’Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülke genelinde faaliyete geçirdiği üretim planlama çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarla tarımsal ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretilmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilmesiyle ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi planlandı’’ ifadelerini kullandı.