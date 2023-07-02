Türkiye'de tatilde 19 bin 83 acil sağlık ve 855 UMKE personeli görev yaptı

Kurban Bayramı nedeniyle ve 9 günlük tatili sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de 9 günlük 3 bin 287 ambulans, 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev yaptı.

Kurban Bayramı nedeniyle ve 9 günlük tatili sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de günlük 3 bin 287 ambulans, 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev yaptı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiple hazır bekledi. Kulu mevkiinde ise 14 sağlık personeli, 1 Helikopter ambulansı, 1 UMKE aracı 1 Acil Yardım ambulansı 2 motorize ambulansı hazır bekledi.

Her zaman ekiplerle hazır olduklarını söyleyen sağlık personeli Muhammed İpek, “Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne ait 1 adet kara ambulans, 2 motorize ambulans ve 1 UMKE aracımız mevcut. Ayrıca bir helikopter ambulansımız da bu alanda bizimle beraber bekliyor. Buradaki bizim amacımız bayram tatili süresince burada trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek vakalara en hızlı şekilde müdahale etmek. Motosiklet ambulansının amacı trafikte biliyorsunuz trafik kazası gibi olduğu durumlarda trafik yoğunluğu aşırı derecede artabiliyor. Bu süreçte aradaki dar kodları kullanarak vakayı en hızlı şekilde ulaşılabilmesi için motosiklet ambulanslarımız var. Motosiklet ambulans vakaya önden ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra arkadan kara ambulansın içinde hastanın naklini sağlıyor. Eğer sıkışmalı ya da bir durum söz konusuysa bu kazada UMKE ekiplerimizin müdahalesiyle hastayı alandan naklediyoruz. Şuanda Ankara’ya konumumuz yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafede. Buradan karayoluyla hastayı nakletmemiz Etlik Şehir Hastanesi ya da Bilkent Şehir Hastanesi’ne yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi bir süre alacaktır. Bunu minimum seviyeye indirmek için helikopter ambulansla burada bizimle beraber konumlandırıldı. Helikopter ambulansın sayesinde buradan hastayı 20 dakika gibi kısa bir sürede hastamızı Ankara’ya naklini sağlayabiliyoruz” diye konuştu.