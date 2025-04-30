Türkiye'de ve İstanbul'da örnek kentsel dönüşüm projesi

1999 Marmara depreminin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 55 binden fazla konutun yerinde dönüştürüldüğü Büyükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde hız kesmeden sürüyor.

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem "İstanbul depreme ne kadar hazır" sorusunu yeniden gündeme getirirken, can ve mal güvenliğinin korunması açısından da kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ada bazlı kentsel dönüşüm teşvik ediliyor

1999 depremin ardından İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, düzenlediği toplantılarla kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli yapıların sakinlerini bilgilendiriyor. Yapılan toplantılarda kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunların giderilmesi için çözüm önerileri üretilerek vatandaşın önü açılıyor. Ayrıca toplantılarda mevcut konutu ile müteahhidin teklif projesine göre kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi veriliyor. Ada bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilerek, yeşil alan dokusunun korunması, kent silüetinin bozulmaması, daha yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması sağlanıyor. Belediye bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü de vatandaşlara her türlü teknik desteği sağlıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların dış cephelerinde ise sadece beyaz ve beyazın tonlarını kullanma zorunluluğu olması, kent estetiği açısından ilçeye farklı bir değer katıyor.

"İstanbul Deprem Şurası’nı kuralım"

Büyükçekmece’de 2000’li yıllarından başından itibaren kararlılıkla sürdürülen kentsel dönüşüm projesinin Türkiye ve İstanbul’da örnek olduğuna dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı:

"6.2’yi gören bölgemizde yoğun bir çalışma içindeyiz. Büyükçekmece değil, İstanbul çok önemli. İstanbul depremi ülkemizin geleceği açısından ekonomimiz, kültürümüz, sanayimiz her açıdan çok önemli. Büyükçekmece’de kentsel dönüşümü 2004’lerden bu tarafa başlatmış ve koşar adım giden bir ilçeyiz. Eğer biz Büyükçekmece merkezde 55 binden fazla konutu 10 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşüme tabi tutup yenilemeseydik o eski, çürük dişleri ayıklamasaydık bu depremde çok hasar verirdik can kayıpları olurdu. Vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde zorlandık. İmar planlarını çıkartmakta zorlandık yıllardan beri. Kentsel dönüşümü yerinde yaparken, ada bazında uygulama yaptığımız için Türkiye’de ve İstanbul’da örnek bir uygulama yapıyoruz."

Akgün, "Beklenen büyük Marmara depremi, İstanbul’u çok etkileyeceği için ben bu vesileyle iki, üç hususa dikkat çekmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanımızdan, Ankara’dan talebim şudur; İstanbul ile ilgili bir deprem konseyi kurulsun. Büyükçekmece ölçeğinde olduğu gibi İstanbul’da her şeyi bir kenara itelim. Hep birlikte Cumhurbaşkanlığı, Ankara, Büyükşehir Belediyesi, küçük şehir belediyesi ne varsa hepimiz toplanalım. Bugünü milat görelim. İstanbul’un kurtuluşu için İstanbul’u kurtararak diğer yerlerde olacak depremlerde o bölgelere daha büyük destek verebilmemiz için İstanbul Deprem Şurası kuralım. İstanbul ile ilgili mevzuat geliştirelim. İstanbul ile ilgili bir yasal düzenlemeler yapılarak vatandaşa verebileceğimiz destekler, belediyelerin ellerinin güçlendirilmesi, imar planlarının hızlı çıkartılması gibi ne varsa bizleri de içine alsınlar. Biz Büyükçekmece’de hem deprem ile ilgili faaliyetlerimizi, yaşadığımız deprem ile ilgili sosyal faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Hem gece, gündüz durmadan geç saatlere kadar çalışarak hangilerini yıkmamız gerekir onların önce yıkılmasını sağlayarak, önce vatandaşımızın can güvenliğini sağlıyoruz. Mal güvenliğini sağlıyoruz. Sonra da müteahhitler ile beraber, vatandaşlarımız da masanın etrafına alıyoruz. Oturuyoruz, seçtikleri müteahhite destek veriyoruz. Bu şekliyle 55 binden fazla konutu yeniledik. Bu da bunun bir örneğidir’’ ifadelerini kullandı.