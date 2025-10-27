Türkiye'de yapay zekayı kullanan şirketlerin oranı yüzde 15'e çıktı

Kurumsal Yapay Zeka Araştırması’na göre Türkiye’de yapay zeka ekibi olan şirketlerin oranı yüzde 15.2 iken, beş ve üzeri sayıda yapay zeka projesi yürüten şirketlerin oranı yüzde 32.8 oldu.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 126 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen Kurumsal Yapay Zeka Araştırması, yayımlandı. Rapor, Türkiye’nin yapay zeka yolculuğuna dair önemli bilgiler verdi.

Raporda şu veriler yer aldı:

Onaylanmış yapay zeka (YZ) stratejisine sahip olan şirketlerin oranı yüzde 37.6. Kurumların önemli bir bölümü yapay zekayı gündemlerine almış olsa da, hâlâ büyük kısmı net, kurumsallaşmış bir stratejiye sahip değil.

5 ve üzeri sayıda YZ projesi yürüten şirketlerin oranı yüzde 32.8. Kurumların büyük kısmı hâlihazırda bir veya birkaç yapay zeka projesi yürütüyor. Ancak çoğu proje henüz pilot veya deneme aşamasında.

Odaklı yapay zeka ekibi olan şirketlerin oranı yüzde 15.2. Bazı şirketler yapay zeka için özel ekipler kurarak veya bu yetkinliği veri analitiği birimleriyle entegre ederek, daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya başlamış durumda.

Yapay zeka ekiplerinin yüzde 42’si 4 ile 10 kişiden oluşuyor. Üretken YZ’da en çok kullanılan dil modelleri sırasıyla; OpenAI (yüzde 80), MS Copilot (yüzde 44), Google Gemini (yüzde 42)

YZ dönüşüm yolculuğunda en çok sorun yaşanan alanlar sırasıyla; yetenek (yüzde 58), bütçe (yüzde 57) ve kültür (yüzde 55)

Desteğe en çok ihtiyaç duyulan konular ise; kullanım alanları (yüzde 31), geliştirme ve uygulama (yüzde 22), organizasyon ve kültür (yüzde 21)

YZ Stratejisinde öne çıkan konular şöyle:

YZ’nın yoğunlukla "operasyonel verimlilik artırma", "maliyet düşürme" ve "karar destek sistemlerini güçlendirme" amacıyla kullanıldığı görülüyor.

Birçok kurum, "güvenli", "etik", "şeffaf" ve "uyumlu" yapay zeka ilkelerini stratejisinin merkezine yerleştiriyor.

Klasik makine öğrenmesinden temsilci tabanlı YZ ajanlarına geçiş görülüyor.

YZ farkındalığını artırmak ve çalışanları eğitmek sıkça vurgulanıyor.

Kurumlar YZ stratejilerini "iş hedeflerine hizmet eden", "ciroyu artıran", "müşteri deneyimini iyileştiren" çerçeveler içinde tanımlıyor.

En çok vurgulanan YZ proje alanları:

Chatbotlar ve Dijital Asistanlar

(Satış, kayıp, maliyet, ) tahminleme

Görüntü işleme ve kalite kontrol

Rol tabanlı görev icra eden YZ ajanları

Üretken YZ araçlarının bireysel verimlilik aracı olarak konumlandırılması