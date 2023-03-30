Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara sandık çağrısı

2 Nisan’da Bulgaristan’da yapılacak olan erken genel seçimlerde Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların oyları önem taşıyor. Bu çerçevede Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma gibi dernekler, Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşları illerde kurulacak sandıklara gitmeye çağırıyor.

Bulgaristan’da 2 Nisan’da gerçekleşecek olan erken genel seçimlerde Türkiye’deki çifte vatandaşların oyları büyük önem taşırken, Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma gibi dernekler çifte vatandaşları sadıklara davet ediyor.

Kırklareli’de de faaliyet gösteren Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, sosyal ve demokratik hakları için Türkiye’nde yaşanan çifte vatandaşları sandığa gelmeleri konusundan çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Oradaki sosyal, demokratik haklarımızı kaybetmemek için önemli. Çünkü gün geçtikçe yaşanan zorlukları en iyi şekilde dernekler olarak, temsilciler olarak bire bir yaşıyoruz sorunları, sıkıntıları. Bunun için çifte vatandaşlarımızın sandığa gitmeleri konusunda çağrılarda bulunuyoruz. 2 sene içerisinde beşinci seçimleri yapıyoruz ama bizim pes etme hakkımız yok, yani biz sosyal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar savunmak zorundayız. Değil 5, isterse 15’inci seçim olsun sandığa gideceğiz, gitmek zorundayız. Sandığa küskünler var evet ama bunu bireysel düşünmesinler. Bu küskünlerden ricam, kişilere ya da partilere küsüyor fakat bu, toplu hareket edilecek bir şey. Bireysel düşünerek ben sana küstüm sandığa gelmiyorum demek bize zarar verecek. Seçimlerde bireysel düşünme zarar verir bizlere. Onun için bu defa küskün olmayı bırakıp sandıklara gelmeleri için yine çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin (HÖH) tecrübeli bir parti olduğuna değinen Ateş, "Eğer ki koalisyona girersek, daha önce belirttim, oradaki Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın defalarca tekrarladığı birleştirici olacağını düşünüyorum, artı sesimiz olacaklarını düşünüyorum. Tecrübe var, 32 yıllık bir partiden bahsediyorum. Daha önce 32 yılda koalisyonda, mecliste, hükümet içerisinde bulunmuş partiden bahsediyorum yani birleştirici olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Geçmişteki olayların yaşanmaması için sandığa çağrı

Bulgaristan’ın 1984-1989’da uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıktığı gerekçesiyle birçok zulme maruz kalan ve 4 yıl 6 ay Belene’de cezaevinde geçiren Cemil Birtane ise, geçmişte yaşananları tekrar yaşamamaları için Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşları sandığa davet etti.

Birtane, Bulgaristan’da yüz binlerce Türk’ün yaşadığını vurgulayarak, "Bulgaristan’daki parlamento seçimleri bizim için çok önemli. Şu an ana vatanımızdayız, orası bizim baba vatanımız. Senelerce orada yaşadık ve hala yüz binlerce Türk yaşıyor. Benim bütün akrabalarımın çoğu orada yaşıyor. Geçmişteki olayların yaşanmaması için bu seçimler bizim için çok önemli. Ben kendim 4 yıl 6 ay Belene’de cezaevinde kaldım. Biz de Bulgaristan vatandaşı olduğumuz için bu seçimlere katılmamız lazım. Gelin sandıklara; bu çifte vatandaşlığımızı, pasaportlarımızı sadece turistik kullanmayalım" şeklinde konuştu.