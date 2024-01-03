Türkiye'deki takviye gıda sektörüne istihdam desteği

Türkiye’deki takviye gıda sektörünün 2023 yılını değerlendiren Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, “Türkiye’deki takviye edici gıda pazarının büyüklüğü yaklaşık 400 milyon dolar. Global pazarlara baktığımızda ise 150 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında farklı rakamlar sunuluyor. İstihdam oluşturma ve yatırım yapma, işletmelerin sadece kar amacı gütmelerinin ötesine geçen bir sorumluluktur. 2024 yılı içerisinde açılacak fabrikamız ile istihdam alanlarımızı ve üretim kapasitemizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

2004 yılında kurucuları içerisinde yer alan sağlık profesyonellerinin takviye edici gıda alanındaki ihtiyacı ve boşluğu görmesiyle toplum sağlığına katkı sunmak amacıyla kurulan Alyors Grup bünyesindeki Orzaks İlaç, Türkiye takviye gıda sektöründe katkısız, doğal içerikli, alanında yenilikçi ve öncü ürünlerle kısa sürede ilk akla gelen markalardan biri oldu. 150’ye yakın ürün çeşidine ulaşan Orzaks, bu ürünlerin tamamına yakınını Rusya, Amerika ve Vietnam başta olmak üzere 52 ülkeye ihraç ediyor. Takviye gıda sektörü (OTC) açısından geride bıraktığımız 2023 yılını değerlendiren Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, firmanın gelecek hedeflerini açıkladı.

Türkiye’deki takviye edici gıda pazarının büyüklüğünün yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu söyleyen Yunus Emre Alimoğlu, “Global pazarlara baktığımızda ise 150 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında farklı rakamlar sunuluyor. Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada sektörün pazar payı agresif bir şekilde büyüdü. Global pazarda 2028 yılına kadar yüzde 5-6, Türkiye’de ise 2028 yılına kadar ortalama yüzde 25 büyüme öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda özellikle D vitamini, magnezyum, demir, B12 vitamini, kolajen ve diyet pazarlarında daha hızlı büyüme beklediklerini açıklayan Alimoğlu, “Probiyotikler, çiğnenebilir jel form takviye gıda ürünleri ve melatonin, L-teanin gibi mood ürünlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

“2024’te açılacak fabrikamızla yüzlerce istihdam oluşturacağız”

2023 yılının önceki yıllara göre tüm sektörler açısından zor geçen bir yıl olduğunu belirten Alimoğlu, OTC sektörünün hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki güçlü potansiyeliyle birlikte mali hedeflerine ulaştıklarını vurguladı. 2024 yılı içerisinde açılacak fabrika ile istihdam alanlarını ve üretim kapasitelerini arttırmaya devam edeceklerini kaydeden Yunus Emre Alimoğlu, “İstihdam oluşturma ve yatırım yapma, işletmelerin sadece kar amacı gütmelerinin ötesine geçen bir sorumluluktur. Toplumun genel refahını artırmak, işsizlikle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak adına önemli adımlar atmaktayız. Sektörün genişlemesi ve gelişmesi için yapacağımız yatırımların ülkemize katacağı değer en büyük gurur kaynağımız” şeklinde konuştu.