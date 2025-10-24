Türkiye'den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek

Afrika’nın kalbinde binlerce çocuğun yüzünü güldürecek büyük bir yardım seferberliği başlıyor. Afrika’da binlerce yetim çocuk için Türkiye’den yola çıkacak gönüllüler, çeşit çeşit oyuncaklar ve giyecekler dağıtarak umut ve kardeşlik mesajı taşıyacak.

Türkiye’den yola çıkacak 20 kişilik gönüllü ekip, 19-30 Ocak tarihleri arasında Çad’ın başkenti Encemine’de binlerce yetim çocuğa umut taşıyacak. İyilik yolculuğunda Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki destekçilerden toplanan yardımlar ile satın alımı gerçekleştirilen malzemeler gönüllüler tarafından bizzat bölgeye götürülecek. Ziyaret süresince yetimhaneler, sağlık ocakları, hastaneler, Kur’an kursları, şadırvanlı su kuyuları ve kalıcı sosyal yapılar da hizmete açılacak. Yardım organizasyonu yalnızca temel ihtiyaçları karşılamayı değil; savaş, yoksulluk ve hastalıklar nedeniyle ailesiz kalan binlerce çocuğun hayata tutunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Afrika’ya gidecek gönüllüler, Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen sağlık çalışanları, öğretmenler ve sivil toplum temsilcileri ve öğrencilerden oluşuyor. Ekip üyeleri, gittikleri bölgelerde çocuklarla birebir temas kurarak onlara yalnızca hediye değil, sevgi ve umut da götürecek.

"Yapılacak ziyaret sadece bir yardım faaliyeti değil, insanlık adına atılmış güçlü bir adım"

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER) Başkanı Murat Uğur, yapılacak ziyaretin sadece bir yardım faaliyeti değil, insanlık adına atılmış güçlü bir adım olduğunu belirterek, "Bu bizim için bir imza meselesi. Afrika’da yalnızca yemek ya da gıda dağıtmakla kalmıyoruz, aynı zamanda hayata değer katan kalıcı projeler hayata geçiriyoruz. Yetimhaneler, hastaneler, Kur’an kursları ve sağlık merkezleriyle umut inşa ediyoruz. Türkiye’nin mazlum coğrafyalarda, dünyanın dört bir yanında olduğunu göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Uğur, ayrıca yıllardır dernek bünyesinde düzenlenen gönüllü programlar sayesinde Afrika’da, Gazze’de ve onlarca mazlum coğrafyada yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıklarını ifade ederek, "Gittiğimiz her yerde Türkiye’nin sadece yardım değil, kalp bağı kurduğunu görüyoruz. Oradaki çocukların tebessümü bizim için dünyanın en büyük hediyesi" diye konuştu.

Dernek gönüllülerinden Emre Özdemir, yolculuğun anlamına dikkat çekerek, "Biz buraya bu kardeşlik seferberliğini sürdürüp, tüm mazlum coğrafyalara yaymak için geliyoruz. Tüm ulaşım ve konaklama masraflarımızı da kendi cebimizden karşılayarak bu iyilik yolculuğuna katılıyoruz ki kuruluşa bir yükümüz olmasın. Tüm iyilik gönüllülerini, hayrı yaymayı isteyen herkesi UKABDER çatısı altına, kardeşlik seferberliğine davet ediyorum" dedi.

Hediyeler 10 binden fazla yetim çocuğa ulaştırılacak

Ziyaret kapsamında 10 binden fazla yetim çocuğa yalnızca sıcak yemek ikramı değil, erzak, giyim, oyuncak, uçurtma, balon ve top gibi hediyeler de ulaştırılacak. Gönüllüler, bölgedeki yetimhanelerde düzenlenecek etkinliklerde çocuklarla birlikte oyunlar oynayacak, uçurtma şenlikleri ve eğlenceli atölyeler organize edecek. Ziyarette yürütülen kampanya kapsamında yapılan bağışlar arasından seçilecek bir hayırsever de gönüllü ekiple birlikte Afrika’ya götürülecek ve yardımların nasıl ulaştırıldığını ve gönüllülerin nasıl çalıştığını yerinde gözlemleme ve çalışmalara yakından destek verme fırsatı bulacak.

UKABDER çatısı altında düzenlenen kapsamlı programda gönüllüler, çeşitli açılışlar da gerçekleştirecek. Afrika’da inşa edilen birçok projenin yanı sıra ocak ayında açılışı gerçekleştirilecek kalıcı eserler şöyle:

"Nasrullah Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Hazreti Eyüp Hastanesi, Bokoro’da önceden inşa edilen okula iki sınıf ilavesi, Dar’ül İhsan Umutevi Yetimhanesi, Dar’üs Selam Sevgievi Yetimhanesi, Hazreti İdris Dikiş Atölyesi, Hazreti Nuh Marangoz Atölyesi ve Rabiat’ül Adeviyye Dikiş Atölyesi."

Bu eserlerin açılışlarıyla birlikte bölgedeki eğitim, sağlık, barınma, ibadethane ve istihdam ihtiyaçlarının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor.