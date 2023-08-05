Türkiye'den giden 2 milyon 600 bin TL değerindeki kaçak altın komşuya takıldı

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’den ülkeye giriş yapan iki ayrı araçta toplam değeri 2 milyon 600 bin TL olan 2 bin 534 gram 14 ayar kaçak altın ele geçirildi.

Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen, farklı ülke plakalı, sürücü ile birlikte 3 yolcunun bulunduğu araçta arama yapıldı. Bulgar vatandaşı olan sürücü ve yolcular beyan edilecek bir şey olmadığını belirtse de, yapılan detaylı aramada, bir sırt çantasının içinde ve üç yolcunun kıyafetlerinin ceplerinin içinde altın takıların bulunduğu zarflar ele geçirildi. Ele geçirilen 977 gram 14 ayar altın takıların toplam değerinin 90 863.79 Bulgar levası (40 bin 460 euro) olduğu belirtildi.

Bir diğer olay ise 1 Ağustos Salı günü, yine Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Beyan edecek bir şeyi olmadığını açıklayan L.V., Gümrük ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 çantanın içinde 14 ayar altından yapıldığı tespit edilen 1557 gramlık beyan edilmemiş kolye, küpe, yüzük, bilezik ve diğer süs eşyaları bulundu.

Türkiye’den Bulgaristan’a geçmek isteyen Bulgar plakalı bir araçta yapılan aramada 144 bin 875 Bulgar Levası (74 bin 78 euro) değerinde 1 kilogram 557 gram altın ele geçirdi. Ele geçirilen küpe, kolye, bilezik gibi çeşitli ziynet eşyasının iki ayrı çanta içine gizlenmiş halde bulunduğu kaydedildi. Aracın Bulgar vatandaşı sürücüsü L.V. hakkında soruşturma başlatıldı. Toplam değeri 235 bin 739 leva olan 2 milyon 600 TL değerindeki 2 bin 534 gram kaçak altın ele geçirildi. Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen iki ön yargılama süreci başlatıldı.