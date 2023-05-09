Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.