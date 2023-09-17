Türkiye Deniz Canlıları Müzesi engelli vatandaşları ağırladı

Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin bu haftaki misafirleri engelli bireyler oldu. Müzedeki mumya balıkları inceleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beylikdüzü’nde bulunan ve girişleri ücretsiz olan dünyanın her yerinden binlerce insanın ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi engelli bireyleri ağırladı. İçerisinde dev vatoz balıkları, köpekbalıkları, orkinoslar bulunan müzede toplamda 300 ton balık bulunuyor.

Her insanın bir engelli adayı olduğunun altını çizen müze kurucusu Kenan Balcı, “Bugün engelli bireylerimizi ağırladık. Sezon açıldı önce balık yedik, ardından da dünyada tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezip mumya balıkları anlattık. Unutmayalım ki her kişi bir engelli adayıdır. Elimizden geldiği kadar özel bireylerimize yardım edelim. Onlara işlerinde kolaylıklar sunalım” ifadesini kullandı.

Müzedeki mumya balıkları inceleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu sezon çok bereketli başladı”

Yasağın kalkmasının ardından denizlerde bolluk ve bereket yaşandığını da belirten Kenan Balcı, “Bu sezon çok bereketli başladı. Denizlerimizden bol bol balık çıkıyor. Hamsi, palamut, sardalya derken lüferin dedesi olan kofana balığı da akın yapmış durumda. Bizim her zaman vatandaşlarımıza tavsiyemiz haftada en az iki gün balık yiyelim. Bugün herkesin dilinde şu var. Yediğimiz gıdalarda katkı maddesi var mı? Balık, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı. Yaşlıların yıpranan dokularını onarıyor. Çocukların gelişimini sağlıyor. İçinde katkı maddesi yok” dedi.

“Sezon açıldıktan sonra balık fiyatları 4’te 1 fiyatına düştü”

"Denizler tükenmeyen madenlerimiz" diyen Balcı: “Denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Deniz bize binlerce çeşit balık veriyor. Bizim yapmamız gereken tek şey denizleri kirletmemek. Sezon öncesi balık fiyatları yüksekti. Sezon açıldıktan sonra balık fiyatları 4’te 1 fiyatına düştü. Fiyatlar her geçen gün daha da düşmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Bir hamsi bir milyon adet yumurta yapıyor”

Denizlerdeki sisteminde olağanüstü işlediğinin belirten müze kurucusu Kenan Balcı, “Denizlerimizde çok önemli balık türleri var. Büyük balık, küçük balığı yiyerek büyüyor. Denizin altında da olağanüstü bir sistem mevcut. Bir hamsi bir milyon adet yumurta yapıyor. Bir palamut balığı bir milyon adet yumurta yapıyor. Kofana balığı yine bir milyona yakın yumurta yapıyor. Bu yumurtaların bir kısmını diğer balıklar yiyor. Bir kısmı büyüyor. Denizlerde kusursuz bir döngü var. Adeta birer makine sistemi gibi çalışıyor” diye konuştu.

“Sofralarımızda hiç balık eksik olmuyor”

Av yasağının balıklara fayda sağladığını söyleyen Balcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü başbakanlığı döneminde dört buçuk ay av yasağı yaptı ve yumurta döneminde balık tutulmadı. Şimdi ise çok şükür bunun faydasını görüyoruz. Sofralarımızda hiç balık eksik olmuyor” ifadelerini kullandı.