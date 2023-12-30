Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne gazetecilerden 15 plaket birden verildi

Türkiye’de ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne yerel basın mensupları tarafından denize ve deniz canlılarına verdiği değerden dolayı 2023’ün sonunda 15 plaket birden verildi. Plaketleri kabul eden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, mutluluğunu dile getirdi.

Binlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısının ücretsiz şekilde sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin Kurucusu Kenan Balcı’ya Beylikdüzü ve çevresindeki yerel basın mensupları tarafından denize ve deniz canlılarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı 15 ayrı plaket takdim edildi. 2023 yılının son gününde Beylikdüzü’ndeki müzede Balcı ile bir araya gelen gazeteciler, Türkiye’nin denizlerin önemine ve çocukların hayatında balıkların neden var olmasına gerektiğine bir kez daha dikkat çektiler. Yerel basın mensupları, Balcı’ya da konuyla ilgili gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkürlerini de iletti. Öte yandan müzeyi gezen bir çocuk ise memnuniyetini dile getirerek tüm arkadaşlarına gelmelerini tavsiye etti.

Basın mensuplarıyla müzede bir araya gelen Kenan Balcı denizlere verdiği önemi vurgulayarak, “Denizlerimizi anlattığımız için, Türkiye Deniz Canlıları Müzesini kurduğumuz için basın mensubu arkadaşlar ödüle layık gördüler bizi. Biz bunları canı gönülden yaptık. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz. Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizlerimizi daha iyi tanıyıp balıklarımıza daha güzel sahip çıkmak için. Efendim öğrencilerimiz çocuklarımız gelip hem derslerini yapıp hem de hatıra fotoğraflarını çekiliyorlar. Bakın efendim 900 kiloluk köpekbalığı at şekline getirilmiş. Çocuklar heyecanlı, güzel günler geçiriyorlar. Efendim çok duygulandık. İnsanların övgüyle yaklaşmaları, güzel sözler söylemeleri bizi çok duygulandırıyor. Bu sene 50. Yılımızı kutladık. Çok mutlu çok bahtiyarız” dedi.

“Denizlerimizin ne kadar önemli olduğunu halkımıza gösteremeye çalışıyoruz”

Hedeflerinin Türk insanına denizin önemini gösterebilmek olduğunu vurgulayan Balcı, “Bizim gayemiz, her Türk vatandaşı, Türkiye Deniz Canlıları müzesine gelsin balıkları incelesin. Müzeden önce balıkları, denizi incelesinler. Bakın efendim denizlerimiz çok önemli. Denizlerimiz çok kutsal. Bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir palamut bir milyon adet yumurta yapıyor. Balıklara ne su ne yem veriyoruz. Yalnızca ağ atıp balık tutuyoruz. Denizlerimizin ne kadar önemli olduğunu halkımıza göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.