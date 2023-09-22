Türkiye Diyanet Vakfı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek, ilmi faaliyet tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak amacıyla bu 9’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na başvurular başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Konya Müftülüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliği ile düzenlenecek olan 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu "İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı" temasıyla 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek. Sempozyuma çok sayıda akademisyen ve davetli katılacak.

Üç gün sürecek sempozyumda farklı ülkelerden gelen öğrenciler, belirlenen konularda katılımcılara hazırladıkları bildirilerin sunumunu yapacak. Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılacak.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar Türkiye Diyanet Vakfı web adresinden başvuruda bulunarak detaylı bilgi alabilecek.

Kabul edilen bildiriler 23 Ekim tarihinde ilan edilecek. Başvuruları kabul edilen öğrencilerin sempozyumda sunacağı metinlerin tamamının ise 20 Kasım tarihine kadar gönderilmesi istenecek.

Başvuru yapacak öğrencilerin sempozyum tebliğ özeti yazarken uyması gereken kurallar: “Başvuru formunda istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, sempozyum tebliğ özetlerinin boşluk dahil 300-500 karakter şeklinde hazırlanması, özet metinlerin Türkçe olarak hazırlanması, bildirilerin bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olması” şeklinde sıralandı.