Türkiye Diyanet Vakfı burslarına başvurular 15 Ocak'ta başlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) programları çerçevesinde Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrenciler, 15 Ocak’tan itibaren çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Uluslararası Burs Programları arasında yer alan ‘Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi’, ‘Uluslararası İlahiyat Lisans’ ve ‘Uluslararası İlahiyat Lisansüstü’ programları kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyde Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrenciler 15 Ocak’tan itibaren çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek. Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülen program kapsamında Türkiye’deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri’ne 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.

Uluslararası öğrencilerin başvuruları 15 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, çevrim içi olarak ’https://diyanetburslari.tdv.org’ adresinden yapılacak. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak halen lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 114 farklı ülkeden toplam 2 bin 853 uluslararası öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. Uluslararası burs programlarından bugüne kadar 10 bin 755 öğrenci mezun olarak ülkelerine döndü. Bu öğrenciler Türkiye’nin gönüllü tanıtım elçileri olarak ülkelerinde faaliyet gösteriyor.