Türkiye Diyanet Vakfı Fas ve Libya için yardım kampanyası başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı, Fas’ta ve Libya’da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmak için “Şimdi Kardeşlerimizin Yanındayız” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı açıklamada Fas ve Libya’nın zor zamanında yanında olmak için kampanya başlattıklarını söyledi. İki ülkenin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kampanya başlattığını hatırlatan Turan, “Biz de onların bu zor günlerinde alicenap milletimizin destekleriyle yanında olacağız. İki ülkeye insani yardım ulaştırmak için kampanya başlattık” dedi.

“Zorlukların üstesinden el ele vererek geleceğiz”

Gayrisafi milli hasılaya oranla dünyada en çok insani yardım sağlayan ülkenin Türkiye, sivil toplum kuruluşunun ise Türkiye Diyanet Vakfı olduğunu kaydeden Turan, “Bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden birisi şüphesiz yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hep zirvede olmasıdır. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde el ele vererek yaraları sarmaya çalıştık. Kardeş ülkelerin karşı karşıya kaldığı bu zorluğun da üstesinden el ele vererek geleceğiz inşallah. Mağdurun, darda kalmışın yanında olan ülkemiz ve Vakfımız yine kardeşlerinin yanında olacaktır” diye konuştu.

Fas ve Libya’da acil insani yardım ihtiyacının olduğunu vurgulayan Turan, “Geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ‘asrın felaketi’ sonrası ülkemize birçok dost ve kardeş ülkeden yardımlar ulaşmıştı. Faslı ve Libyalı kardeşlerimiz de yardımlarıyla bu süreçte yanımızda oldular. Şimdi kardeşlerimiz zor durumda, yolumuzu gözlüyorlar. Fas’ta ve Libya’da gerçekleşen afetler milyonlarca kardeşimizi olumsuz etkiledi. Deprem ve sel nedeniyle milyonlarca kardeşimizin yardıma ihtiyacı var. Evlerini, yurtlarını kaybeden kardeşlerimiz aynı zamanda açlık ve susuzlukla da karşı karşıya. Acil olarak gıda, su, sağlık ve barınma malzemelerine ihtiyaçları var. Milletimizin destekleriyle depremden ve selden etkilenenlerin yaralarını saracağız” dedi.

Turan, kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverlerin “DEPREM” veya “SEL” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 lira destek verebileceğini ya da bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabileceğini aktardı.