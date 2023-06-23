Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, temel ilk yardım eğitimi aldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılay iş birliğinde, eğitim programları kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerine 14 ana başlıkta temel ilk yardım eğitimi verildi.

TDV gönüllüsü 20 katılımcı, TDV ile Türk Kızılay’ı iş birliğinde Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında, 14 ana başlıkta iki gün süren temel ilk yardım eğitimi aldı.

TDV gönüllülerine Türk Kızılay’ı İlk Yardım Eğitmeni Arif Çimen tarafından genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, boğulmalarda temel yaklaşım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, hasta/yaralı taşıma teknikleri ve OED konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara yazılı sınav yapılarak başarılı olan katılımcılar belirlendi ve başarılı olan katılımcılar ‘Temel İlk Yardım Sertifikası’ almaya hak kazandı.