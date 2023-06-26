Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı'nda 600 bin hisseyle 25 milyon vatandaşa ulaşmayı hedefliyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bu yıl bağışçılardan gelecek 600 bin üzerindeki kurban hissesiyle 25 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmaların iyi gittiğini, bu yıl yardımların her yıl olduğu gibi artarak devam ettiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bu yıl Kurban Bayramı’nda deprem bölgesine ağırlık verileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Turan, “Fakat bağışçılarımızdan gelen ısrar var. Biz zaten bir bağışımızı ülke içerisinde yapacağız ama garip guraba olan bu fakir, yoksul ülkelere de bizim kurban hisselerimizden gitsin diye istekler oldu. Dolayısıyla o bağış alanını biz açtık ama sınırlı. Geçen sene 83 ülkede faaliyet kurban faaliyeti yapmıştık, bu sene 49 ülkeye indirdik. Bu vesileyle tamamen aç susuz olan bölgeleri ihmal etmemiş olacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgeler yeniden ayağa kalkıncaya kadar yardımları esirgemeyeceklerini anlatan Turan, “Kurban özelinde önceliğimiz deprem bölgesi olacak. Bu kesin ve inşallah hiçbir evi, hiçbir depremzedeyi mağdur etmemiş olacağız” diye konuştu.

Turan, bu yıl TDV’ye yapılan bağışların arttığını dile getirerek, “Geçen sene bağışçılardan 525 bin hisse almıştık. Bu sene öyle zannediyorum 600 bini bulacağız, belki biraz da geçmiş olacağız. Bu milletin bu merhamet kanatları o kadar geniş ki hilal kuşatabildiği kadar dünyayı kuşatıyor” ifadelerini kullandı.

TDV’ye yapılan kurban bağışlarının çeşitli kanallardan gerçekleştirebildiğini vurgulayan Turan, “Merkez binamızda yapılıyor. Eğer insanlarımız Ankara’da birebir gelip ‘bağışımı ben burada teslim edeyim’ derlerse hem istedikleri bilgiyi alırlar hatta organizasyonla ilgili de bilgiler alabilir. Telefonlarından, bankalar aracılığıyla, PTT şubeleri aracılığıyla bağışları yapabilirler. Ama en önemlisi il, ilçe müftülüklerimiz yani bin 3 şubemiz kanalıyla da bu bağışları yapabilirler” dedi.

“Videoyla ilgili bir formül bulmaya çalışıyoruz”

TDV Genel Müdürü Turan, bu yıl vatandaşların isteği doğrultusunda hisse bağışlayan kişilere kurbanların kesimine dair görüntü gönderebilme yönünde çalışma yaptıklarını ifade ederek, “İnsanımız daha çok böyle videoyla, işin bir de görselinin oluşmasını istiyor. Sayı azalacak olsa bu çok kolay ama 500-600 binli rakamlardan bahsedince tek tek video çok zor. Ama bir formül bulmaya çalışıyoruz. Milletimizin güvenini nasıl oluşturacaksak aklından ufak bir şüphe kalmaması noktasında üzerimize düşen neyse onları da yerine getirmek için hep tedbirler almaya çalışıyoruz” cümlelerine yer verdi.

“25 milyon insana ulaşma ihtimalimiz netleşmeye başladı”

Bu yıl 600 bin hisse bağışının da üzerine çıkılabileceğini aktaran Turan, “Belki 620, 630 bine kadar opere etme imkanımız var. Daha fazlasını belki başarırız ama başlarda o noktaya doğru gidiyor. Bu vesileyle bizim geçen sene ulaşmış olduğumuz 22 milyon insan yerine 25 milyon insana ulaşma ihtimalimiz epeyce netleşmeye başladı. Ben bu vesileyle bütün bağışseverlerimize, bize güvenenlere şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu.

Ayrıca Turan, vatandaşların TDV’ye yapacağı kurban bağışlarını Kurban Bayramı’nın 1’inci günü saat 17.00’ye kadar yapabileceklerini söyledi.