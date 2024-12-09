Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Ailem: En Değerli Hazinem' temalı roman yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY), 2025 Aile Haftası dolayısıyla roman yarışması düzenliyor.

TDV’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İLKSAY, 2025 Aile Haftası dolayısıyla düzenleyeceği “Ailem: En Değerli Hazinem” temalı roman yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş ve Türkçe yazabilen yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilecek. Romanların ise 15 yaş ve üzeri okuyuculara hitap etmesi ve aile konulu özgün nitelik taşıması gerekecek. Milli, dini ve manevi değerlere aykırı içerikler değerlendirme dışı bırakılacak.

Başvurular, ‘[email protected]’ adresi üzerinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 saat 17.00 olarak belirlenirken, bu tarihten sonra gönderilen eserler kabul edilmeyecek. Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü takdim edilecek. Ayrıca mansiyon ödülü de sahibini bulacak. Sonuçlar 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise ileri bir tarihte duyurulacak.