Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yeni eğitim öğretim yılında ülke genelindeki 29 ilde 37’si kız, 16’sı erkek olmak üzere toplamda 53 yurt binasıyla 12 bin 128 üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Turan, vakfın Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı öğrenci yurtlarında yeni eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

TDV yurtlarında sağlanan fiziki şartların yanı sıra öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını da vurgulayan Turan, “Kaliteli ve ferah mekanlarda eğitim hayatlarını sürdürme imkanı sağlayan yurtlarımız gençlerimizin ilim, inanç ve sosyo-kültürel dünyalarına da büyük katkılar sağlamaktadır. Tecrübeli kadromuz ve öğrenci merkezli yönetim anlayışımızla yurtlarımızda barınan öğrencilerin daha donanımlı bireyler haline gelmeleri için ilmi, fikri, sosyal, bedensel ve sanat ile ilgili faaliyetlerin yanı sıra kurs ve atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar da düzenlenmektedir” dedi.

Öğrencilere çeşitli imkanlar sunuluyor

Yurtlarda kalan öğrencilerin Vakfın burs imkanına da başvuru yapabildiği belirten Turan, yurtlarda öğrencilere sunulan bazı imkanlarla ilgili şunları söyledi:

“Öğrencilere sıcak bir yuva imkanı sunan yurtlarımızda ders çalışma salonları, TV-dinlenme odaları, spor salonları, kantin ve kütüphane gibi çeşitli ortak yaşam alanları da bulunuyor. Öğrenciler, yurtlarda 7/24 sıcak su, sınırsız internet, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği gibi imkanlardan eksiksiz faydalanabiliyor.”

Turan, ülke genelinde hızla genişleyen, temiz, nezih bir ortamda ekonomik fiyatlarla öğrencilere hizmet vermeyi sürdüren TDV kız ve erkek öğrenci yurtlarına öğrencileri beklediklerini kaydetti.

Online başvuru yapılabiliyor

Turan, yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin "www.tdvyurt.com.tr" adresi üzerinden, yurtlar hakkında detaylı bilgi edinerek ön kayıt başvurusunu online yapabileceklerini aktardı.