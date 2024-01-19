Türkiye Diyanet Vakfından 'Sivil Toplum Okulu' projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), lisans, lisansüstü öğrenciler ve yeni mezunlar için ‘Sivil Toplum Okulu’ projesi başlattı.

Lisans, lisansüstü öğrenciler ve yeni mezunlara proje çerçevesinde sivil toplum kuruluşu çalışmalarında uzmanlaşmaları için bir dizi eğitim programı ve mesleki deneyim imkanı sunulacak. Sivil Toplum Okulu; "Kişisel Gelişim Eğitim Programı", "Mesleki ve Teknik Eğitim Programı", "Bölge Uzmanlığı Eğitim Programı" ve "Mesleki Deneyim Eğitim Programı" başlıkları altında 4 ana eğitim programından oluşacak. Mesleki deneyim sağlamak amacıyla başlatılacak projede eğitim alan öğrenciler, TDV bünyesinde yürütülen çalışmalara da dahil edilebilecek. 12 ay sürecek eğitim programı Ankara’da Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Hafta içi ve yarı zamanlı olacak şekilde uygulanacak projeye başvurular 29 Ocak tarihinde son bulacak. TDV’nin Sivil Toplum Okulu projesine başvurmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlar, TDV’nin internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek.