Türkiye, Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda iki madalya daha kazandı
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular Ramazan Sevinç ve Eylül Duru Varlık bronz madalya kazandı.
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın dördüncü gününde milli sporcular Ramazan Sevinç ve Eylül Duru Varlık bronz madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın dördüncü gününde kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 65 kiloda Ramazan Sevinç bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonada 4 gün sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın son gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.