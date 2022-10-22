Türkiye dünyada 3.sırada..8 milyon koloni var

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa arıcılık kursu düzenlendi. Kursa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen arıcılık kursunda üreticiler arı yetiştiriciliği hakkında eğitim alırken aldı. 16 gün boyunca 84 saat süren kursta Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ve ziraat mühendisleri ders verirken, eğitimin son günü kursiyerler bir arı çiftliğinde uygulamalı olarak eğitimi tamamladı.

Ziraat Mühendisi Mehmet Ayağ " Ülkemiz arı bakımından dünyada söz sahibi ülkelerden birisi. Bu kovan sayımıza göre verim aldığımız söylenemez. Bilinçsiz arıcılık yapmamız, eski tip kovanlarla çalışmamız verim düşüklüğüne sebep oluyor. Dünya ortalaması 20 kilogramken bizim ortalamamız 13,5 kilogram. Bu kurslardaki amacımız, yeni başlayan arıcılarımıza daha bilinçli bir şekilde arıcılığa başlamaları, arıcılık yapanların da bilgilerini yenileyerek daha yeni verimli üretim gerçekleştirmeleri. Dünyada yaklaşık 100 milyon arı kolonisi var, ülkemiz Çin, Hindistan’dan sonra üçüncü sırada. Yaklaşık 8 milyon civarında arı kolonimiz bulunmakta. Bal üretimi konusunda da Çin’den sonra 2. sıradayız. Bursa’da 120 bin civarında kovanımız bulunurken, 1500 civarında da arıcımız var. 1200 ton civarında bal üretimimiz var. Bursa bal tüketimine göre diğer illerin önünde. Kişi başı Bursa’da 1.8 kilogram bal tüketiliyor"dedi. .

Sadağı Kanyonu Arı çiftliği işletmesi Gökhan Öztürk, "Arı çiftliğimiz 1. yılını tamamladı. Tarımsal ve hayvancılıkla ilgili kaynaklardan edindiğimiz bilgiler dahilinde; bu süre sonunda saha itibariyle arıların bulunduğu coğrafyaya uyum göstermesi, flora oranı (çiçek) tespiti ve sonrasında üretim aşamalarında neticeye varılır. Biz burada 100 kovanlı arıcılık üzerine bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, arı ekmeği perga, ve ana arı üretimi ile ilgili faaliyet yürütüyoruz. 1 yıl önce marka patentimizi Sadağı Kanyonu olarak tescilledik ve almış olduğumuz ballardan yapılan tahlillerden neticesinde enerji seviyesi yüksek bal elde ettik. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orhaneli İlçe Tarım Müdürlüğü,Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa yapmış olduğu programla arıcılık konusuna eğitim düzenlendi. Bölgemizde bal üretimi yapacak olan 40 kişi eğitim aldı. Yetkililere buradan teşekkür ediyoruz. Doğada yaşayan yaban hayvanları zaman zaman kovanlarımıza saldırıyor. Geçen hafta bir arı çiftliğine ayı girdiğini duyduk. Çiftliğimizi kurarken biz bunun da tedbirini alarak çiftliğimizin dört bir tarafını güneş enerjili düşük voltajlı tel örgülerle sardık. Arıcılık yapacak olan vatandaşlarımıza eğitimlerini almalarını ve bilinçli arıcılık yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

Halk eğitim bünyesinde teorik, sahada pratik olarak eğitim gören kursiyerlere İşletme sahibi Gökhan Öztürk tarafından taze bal ikram edildi.