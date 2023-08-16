Türkiye, E-ticarette ciddi artışını sürdürüyor

Türkiye son dönemde E-ticarette devlet destekleri ile ciddi bir artış göstermiş oldu. E-ticaret dünyasına dair açıklamalarda bulunan Modalog CEO’su Adem Erdal, “Türkiye pazarında 2021’den 2022’ye yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 800 milyar TL’yi aşan bir satış hacmi oluşturulmuştur. Türkiye, dünyadaki 18. büyük e-ticaret pazarına ev sahipliği yapmaktadır. Ürün kategorisine göre bakıldığında moda ve aksesuar toplam e-ticaretin yüzde 30’un üzerinde pazar payına sahip” dedi.

Türkiye’de yapılan bir araştırmayı aktaran Modalog CEO’su Adem Erdal, “Dünya genelinde e-ticaret pazar payı 5,7 trilyon ABD doların ulaşmıştır. Türkiye pazarında 2021’den 2022’ye yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 800 milyar TL’yi aşan bir satış hacmi oluşturmuştur. Türkiye, dünyadaki 18. büyük e-ticaret pazarına ev sahipliği yapmaktadır. 2022 yılında Türkiye’deki e-ticaret işlemlerinin yüzde 4,2’si yurt dışından gerçekleşmiştir” ifadesinde bulundu.

Türkiye’nin e ticaretteki alışveriş alışkanlıklarına da değinen Adem Erdal, “Ürün kategorisine göre bakıldığında moda ve aksesuar toplam e-ticaretin yüzde 30’un üzerinde pazar payına sahip. Elektronik ve teknoloji, akabinde de kozmetik ve kişisel bakım kategorileri bu sıralamayı takip ediyor diyebilirim” dedi.

Türkiye’nin coğrafi bölgesine göre alışveriş alışkanlıklarını da söyleyen Adem Erdal “Marmara bölgesi, satıcı sayısı ve e-ticaret hacmi bakımından lider konumunda. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi, İstanbul E-ticaret satıcılarının yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu satıcılar ülkemizdeki toplam e-ticaret hacminin yüzde 92’sinden sorumlu oldu. Satıcılara göre bakıldığında ise İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgeleri önemli bir paya sahip” şeklinde konuştu.

Modest giyimin Türkiye’de arttığının altını çizen Erdal, “Moda ve aksesuar kategorisi yüzde 31.6 pazar payı hacmi ile 2022 yılında e-ticarette lider konumu sahiplenmiştir. Tesettür giyimin ortalama yıllık büyüme oranı ise yüzde 7.5 bu da tahmini olarak 2024 yılında 402 milyar dolar hacminde dünya pazarına denk gelmektedir. Türkiye tesettür giyimde, 2021’deki değerler ile 7.1 milyar dolar pazar büyüklüğü ile lider konuma sahiptir. Pazar yüzde 11 oranıyla büyümektedir” dedi.

Devletin desteği ile e-ticaret dünyasının daha da ileriye sıçramaya başladığını söyleyen Erdal, “KOSGEB, e-ticaret girişimcilerine yönelik destek programları sunmaktadır. Kuruluş desteği programı aracılığıyla şirket tipine, teknoloji seviyesine, yazılım, techizatlara farklı tutarlarda destek sağlanıyor” açıklamasında bulundu.