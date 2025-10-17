Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği 41. yılını kutladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, Emekli Astsubaylar Derneği’nin kuruluşunun 41’inci yıl dönümü ve Astsubaylar Günü’nün 14’üncü yıl dönümü etkinliği gerçekleştirdi.

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, Emekli Astsubaylar Derneği’nin kuruluşunun 41. Yıl dönümü ve Astsubaylar Günü’nün 14. yıl dönümü kutlaması sebebiyle çeşitli illerden katılan emekli astsubaylar ve dernek üyeleriyle beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.

Koca, "Astsubaylar Günü’nün 14. yıl dönümünü kutlamak amaçlı Anıtpark’ta etkinliklerimiz olacak. Biz de hepinizin bildiği üzere 14 Temmuz’da Emekli Astsubaylar Derneği olarak, hak arama noktasında sahada olacağımızı beyan ettik ve bugün itibari ile de tüm ülkemizdeki şubelerimizde çok büyük bir kesiminin katılımıyla beraber etkinliklerimizi Ankara’dan mülki idareye ülkeyi yönetenlere ses vermek amaçlı etkin bir kutlama yapacağız. Buradan tüm emekli Astsubaylarımıza, ailelerine, muvazzaflarımıza, şu an itibari ile yurt dışında görev yapan, yurdumuzun değişik bölgelerinde görev yapan meslektaşlarımıza saygılarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. Kendilerine hayırlı vazifeler diliyorum günleri kutlu olsun" dedi.

Genel Başkan Koca ve dernek üyeleri Anıtkabir’deki ziyaretin ardından Anıtpark’a yürüyüş gerçekleştirdi. Burada da bir konuşma gerçekleştiren Koca, Astsubaylar Günü’nün 14. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti. Koca, "Bugün 17 Ekim 2025 Emekli Astsubaylar Derneği’nin kuruluşunun 41. Yıl dönümü bu bağlamda Astsubaylar Günü’nün 14. yıl dönümünü kutlamak üzere tüm Türkiye’mizin değişik semtlerinden, değişik illerinden, ilçelerinden gelen meslektaşlarımızla beraber bu mutlu günü hep birlikte kutlama düşüncesindeyiz. Bugüne kadar hepinizin de bildiği üzere bu camia 3 çeyrek asırdır hak arama mücadelesi veriyor. Bizim de seçilmiş olduğumuz günden itibaren yine Astsubayların özlük haklarının kazanılması yönünde taleplerimiz oldu, ikili görüşlerimiz bitti. Bugün de ülkemizin değişik semtlerinden gelen meslektaşlarımızla beraber, hak arama noktasında elimizden gelen gayretin tüm camiamızla beraber fazlasını vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.