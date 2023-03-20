Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesinin fiyatının 10 TL olacağı açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesinin fiyatının 10 TL olacağını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde ramazan pidesinin kilogram fiyatının 30 - 33 TL arasında olacağını söyledi. Balcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilgili bakanlıklarla koordineli çalışarak deprem bölgesine kara ve hava yollarıyla ekmek gönderdiklerini, fırın esnaflarıyla beraber bölgeyi ekmeksiz bırakmadıklarını ifade etti.

Balcı, “Biz hem halkımızın alım gücünü göz önünde bulunduruyoruz, hem esnafımızı düşünüyoruz” diyerek gündemlerinde güncel ekmek fiyatlarında bir değişikliğin olmadığını belirtti.

“Geçen seneyle bu sene arasında yaklaşık yüzde 60 - yüzde 62 bir fiyat farkı var”

Geçen yıl ve bu yıl arasındaki fiyat farkı nedeninin enflasyon olduğuna dikkati çeken Balcı, “Türkiye’de geçen yıl uygulanan pide fiyatını 300 gramın 6 lira olduğunu yani kilogram fiyatının 20 TL olduğunu görüyoruz. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyata bakacak olursak 300 gramı 10 TL olan uygulanacak, bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Geçen seneyle bu sene arasında yaklaşık yüzde 60 - yüzde 62 bir fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Bu da takdir edersiniz ki geçen sene pidelik un 165 lirayken bu sene pidelik unun fiyatı 550 - 600 TL civarında olmuş oluyor. Geçen sene susam 33 lirayken bu sene susam 60 lira, yaklaşık yüzde 100 bir artış var. İşçilik geçen sene 7 bin - 8 bin lirayken 2.020’nin 4’üncü ayında bu sene bu rakam 15 bin TL ve üzerinde” diye konuştu.

“İllere göre farklılık arz ediyor”

Pide fiyatlarının illere göre değişiklik gösterebileceğini ifade eden Balcı, “Pidenin kilogramı bu sene 30 lirayla 33 lira arasında bir değişiklik göstermiş oluyor. İllere göre farklılık arz ediyor. Her ildeki odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili kurum olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine müracaat ederek tarifesini almış oluyor. Bu tarifenin dışında tüm uygulama söz konusu olmamıştır, olması da mümkün değildir. Bu geçen seneye kıyaslayacak olursak geçen seneye oranlar pidenin kilogramı 20 lirayken bu sene pidenin kilogramını 30 lira ve 33 lira seviyesinde olmuş oluyor. Bu da yüzde 62 artış olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.