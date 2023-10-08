Türkiye genelinde aranan 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu ile arama kaydı bulanan 2 bin 554 firarinin yakalandığını açıkladı.

Türkiye genelinde aranan 2 bin 554 firari yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonu" ile arama kaydı bulanan 2 bin 554 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanlar Operasyonu çerçevesinde Türkiye genelinde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre yakalanan şahıslardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı ve 2 bin 451’nin ise sıfır ile 5 yıl arasında arandığının tespit edildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, firari suçluların sokaklarda gezmesine izin vermeyeceklerini ve yakalayıp adalete teslim edeceklerini vurguladı.