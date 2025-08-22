Türkiye genelinde Çanakkale, şeftali'de 2'nci nektarinde 3'üncü sırada
Çanakkale, Türkiye genelinde şeftali üretiminde 2'nci nektarin üretiminde 3'üncü sırada yer alıyor. Çanakkale Valisi, Doç. Dr. Ömer Toraman 2025 yılı şeftali ve nektarin hasadına katıldı.
Türkiye genelinde şeftali üretiminde 2’nci nektarin üretiminde 3’üncü sırada yer alan Çanakkale’de Anadolu Etap Kumkale Çiftliği’nde gerçekleştirilen hasada Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman katıldı. Çanakkale Valisi Toraman, 4 bin dekar alanda şeftali ve nektarin üretiminin yapıldığı çiftlikte üretim süreçlerini yerinde inceleyerek tarımsal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üreticilerle ve mevsimlik işçilerle sohbet eden Vali Toraman, emeği geçen herkese teşekkür ederek bereketli bir hasat diledi.