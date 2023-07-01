Türkiye gökyüzüne kilitlenecek: Saklıkent Gökyüzü Gözlem etkinliği 10-13 Ağustos'ta

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Antalya Saklıkent’te başlıyor. Astronomi meraklıları 10-13 Ağustos’ta Türkiye’nin en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yerleşkesi’nde gerçekleşecek etkinlikte bir araya gelecek.

Bilim ve Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent’te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Astronomi meraklıları, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent’te uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacaklar.

Etkinliğe katılmak isteyenler etkinliğin resmi web sayfası gozlem.tug.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 7 Temmuz 2023 saat 23:59’a kadar başvuru yapılabilecek.

Etkinliğe katılacak bin kişi, Türkiye’nin dört bir yanından başvuran binlerce kişi arasından kurayla belirlenecek.

“Gezegenleri inceleyen çocuklarımız yarının en önemli bilim insanları olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin önemine işaret ederek “Bizim yaptığımız çalışmalardaki temel amacımız çocuklarımızın içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek. İnanıyoruz ki yıldızları, ayı, gezegenleri inceleyen çocuklarımız yarının önemli bilim insanları olacaklar. Ne mutlu bize ki, harcadığımız emekler de karşılıksız kalmıyor. Tüm Türkiye’den gençlerimiz ve yediden yetmişe ziyaretçilerimiz gökyüzü gözlem etkinliklerimize akın ediyor. Gözlem etkinliğimizde misafirlerimizi çok özel zamanlar bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye artık ‘uzayda ben de varım’ diyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programıyla, birlikte Gökyüzü Gözlem etkinliklerinin çok daha kıymetli hale geldiğini belirten Bakan Kacır, “Tek bir gencimizin, bir çocuğumuzun dahi bu etkinliklerimizden ilham alarak uzayı sevmesi, belki gelecekte Türkiye’nin önemli uzay sistemlerini geliştiren bilim insanlarından birisi olmasına vesile olacak. Milli Teknoloji Hamlesi’nin eserlerinden olan metre altı gözlem uydumuz İmece’yi bu yıl uzaya fırlattık, ilk görüntüleri de kamuoyuyla paylaştık. Haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da yakın zamanda fırlatacağız. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk uzay yolcumuzu belirledik. 2023 yılı Türkiye’nin artık güçlü şekilde ‘uzayda varım’ dediği bir yıl oluyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından da “Ay, yıldızlar, gezegenler. Sonsuzluğun peşinde, uzayın derinliklerinde bir yolculuğa çıkmak için Gökyüzü Gözlem Etkinliği 10-13 Ağustos’ta Antalya’da! Uzman astronomlar ve teleskoplar ile gözlerimiz yeniden göklerde olacak. Kaçırmayın” paylaşımı yaptı.

TÜBİTAK’ın, 1998 yılından bu yana düzenli olarak Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri düzenlediğini ifade eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise "Bu etkinliklerle toplumda astronomiye, uzay bilimine olan ilgiyi ve farkındalığı artırmayı istiyoruz. Amacımız aslında geçmişimize gitmek çünkü geçmişimize baktığımız zaman biz astronomide Türk İslam coğrafyasında ilkleri yapanlarız ama arada belli bir boşluğumuz olmuş. O boşluğu hızlı bir şekilde kapatabilmek için gökyüzü gözlem etkinliklerine başlamıştık. Bu yıl da Antalya Gökyüzü Gözlem etkinliğiyle devam ediyoruz” diye konuştu.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı Antalya Gözlem Etkinliği’ne yıllardır astronomi meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.