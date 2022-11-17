Türkiye, Gümrükler Programı'na katıldı

2021-2027 Birlik Programları çerçevesinde Türkiye’nin Gümrükler Programı’na Katılım Anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin Gümrükler Programı’na (Customs) katılımını sağlayan anlaşma, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği adına Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas tarafından imzalandı.

Program, AB ülkeleri ile asosye ülkelerin gümrükler için merkezi bilişim teknolojileri sistemlerinin geliştirilmesini ve işletilmesini ve katılımcı ülkelerdeki gümrük makamları arasındaki temel işbirliğini destekliyor. AB ülkeleri ile asosye ülkelerin gümrük idarelerinin artan ticaret akışları ve e-ticaret ve blockchain gibi yeni ortaya çıkan eğilimler ve teknolojilerle başa çıkmasına yardımcı oluyor. Program ayrıca güvenlik tehditleri ile daha iyi mücadele edilmesini sağlarken birliğin, üye devletlerin ve asosye ülkelerin finansal ve ekonomik çıkarlarına da katkı sağlıyor.

2021-2027 dönemi için program bütçesi 950 milyon euro olarak belirlendi.