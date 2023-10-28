Türkiye gündemine oturan Nevrigül'ün cenazesi defnedildi

Müge Anlı’nın programında bir süredir konusu geçen ve Türkiye’nin gündemine oturan Nevrigül Alan, memleketi Bursa İznik’te toprağa verildi.

Bursa’da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde defnedildi.

Talihsiz kadının babası Sedat Tutaner kızının tabutuna sarıldı. Kardeşi Nazmiye Tutaner ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı için ablasının cenazesine katılamadı. Nevrigül’ün annesi Sultan ise ayakta durmakta güçlük çekerken, kızının tabutuna sarılarak ağladı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, iddialara göre İznik ilçesindeki çocuğunu almak için evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan genç kadının yakınları Müge Anlı’ya başvurdu. Ailesi, eşinden şiddet gördüğünü iddia ettikleri kızlarının canından endişe ettiğini belirtirken, Nevrigül Alan ağaca asılı halde çürümüş olarak bulundu.

Cenazesi 9 gün boyunca Adli Tıp’ta incelendi

Ölümünde şüphe bulunan genç kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 9 gün süren inceleme tamamlandı ve cenaze bugün Nevrigül Alan’ın ailesine teslim edildi.

İznik Halil Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Daha sonra genç kadın gözyaşları içerisinde İznik Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Genç kadının ölümünde çelişkili ifadelerle dikkat çeken kardeşi Nazmiye Tutaner ise bir haftadır Müge Anlı’nın yayına çıkıyor ve fevri hareketleri ile biliniyor. Dün gözaltına alınan Nazmiye Tutaner daha sonra serbest bırakılmıştı.