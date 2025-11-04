Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez pankration branşında uluslararası şampiyonada
Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyonda yer alıyor. 5-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Yunanistan’ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonası’nda Türk güreşçiler mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular şöyle:
U15 - 57 kg
Efe Yiğit Şahin
U17 - 62 kg
Fatma Ece Can
U17 - 66 kg
Furkan Sönmez
U20 - 100 kg
Çınar Kutay Pamuk
Antrenör: Halil Karaşahin
Kafile Başkanı: Ali Arık