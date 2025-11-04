Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez pankration branşında uluslararası şampiyonada

Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyonda yer alıyor. 5-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Yunanistan’ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonası’nda Türk güreşçiler mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

U15 - 57 kg

Efe Yiğit Şahin

U17 - 62 kg

Fatma Ece Can

U17 - 66 kg

Furkan Sönmez

U20 - 100 kg

Çınar Kutay Pamuk

Antrenör: Halil Karaşahin

Kafile Başkanı: Ali Arık