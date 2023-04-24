Türkiye Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına damga vurdu

Türkiye Güreş Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Milliler, takım halinde grekoromen stilde şampiyon, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, grekoromen stil, serbest stil ve kadınlarda topladığı 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya ile turnuvaya damgasını vurdu. Hırvatistan’da 9 milli güreşçi finalde mücadele ederken; Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Yasemin Adar Yiğit, Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak, altın madalya kazandı. Süleyman Atlı, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz de finaldeki rakiplerine yenilerek gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük mücadelesine çıkan Emrah Ormanoğlu, Soner Demirtaş, İbrahim Çiftçi, Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Nesrin Baş, Yunus Emre Başar ve Selçuk Can ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milliler, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda da 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya almıştı.

Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Yiğit Adar 6. kez Avrupa şampiyonu

Milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Adar Yiğit ise 6. kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi. Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza, bu sonuçla 12 Avrupa şampiyonluğu bulanan Rus Aleksandr Karelin’in rekorunu egale etti.

Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 9-4’le geçerek altın madalyayı boynuna taktı ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Yasemin Adar Yiğit de kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuenz’i 2-2 sona eren maçta avantaj puanıyla yenerek 6. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Milli güreşçi, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya almıştı.

Türkiye grekoromende şampiyon, kadınlarda ikinci, serbestte üçüncü oldu

Türkiye, takım halinde grekoromen stilde şampiyon, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu. Grekoromen Güreş Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak topladığı 155 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Altı sporcunun madalya aldığı şampiyonada 55 kilogramda Adem Burak Uzun, 82 kilogramda Burhan Akbudak ve 130 kilogramda Rıza Kayaalp altın, 87 kilogramda Ali Cengiz gümüş, 72 kilogramda Selçuk Can ve 77 kilogramda Yunus Emre Başar ise bronz madalya elde etti. 17 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında da zirvede yer almıştı.

Kadın Milli Güreş Takımı ise topladığı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu. Toplam 5 madalya kazanan milli takımda 76 kilogramda Yasemin Adar Yiğit altın, 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kilogramda Evin Demirhan Yavuz, 53 kilogramda Zeynep Yetgil ve 68 kilogramda Nesrin Baş ise bronz madalya kazandı.

Serbest Güreş Milli Takımı da 115 puanla takım halinde üçüncülük elde etti. Toplam altı madalya alan Serbest Milli Takımı’nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, Emrah Ormanoğlu, Soner Demirtaş ve İbrahim Çiftçi ise bronz madalyayı Türkiye’ye getirdi.

TGF Başkanı Şeref Eroğlu: “Dünya Güreş Şampiyonası’nda da madalyalar ve şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz”

Turnuvanın ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, kazanılan madalyalardan ve takım halinde elde edilen derecelerden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yeni madalyalar kazanmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını aktaran Eroğlu, “Öncelikle Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ve madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası öncesinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sporcularımızın hepsi kamp ve eğitim tesislerimizde yaptığı antrenmanlarla buraya hazır bir şekilde geldi. Bu emeklerimizin karşılığında da 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak grekoromende Avrupa şampiyonu, kadınlarda Avrupa ikincisi, serbestte de Avrupa üçüncüsü olduk. Kazanılan madalyaların ve takım halinde elde edilen derecelerin hiçbiri tesadüf değil. Çok başarılı sporcularımız, çok iyi tesislerimiz ve altyapılarımız var. Güreşte yeni bir sistemin temellerini attık. Bu sistem sayesinde de başarılarımız artarak devam edecek. Bundan sonra her şey sistemli şekilde sürecek. Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit gibi dünya ve Avrupa güreşine damga vurmuş ve vurmaya devam eden sporculara sahibiz. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları da dahil bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğimiz her turnuvada madalya ve şampiyonluk kazanmaya devam edeceğiz. Eylül ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda da hedefimiz, bu kazandığımız madalya sayılarının üzerine çıkmak ve Türk bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek” dedi.

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kategorilere göre ülke sıralaması şu şekilde:

Erkekler grekoromen stil

1. Türkiye (155 puan)

2. Azerbaycan (145 puan)

3. Gürcistan (124 puan)

Erkekler serbest stil

1. Azerbaycan (150 puan)

2. Gürcistan (137 puan)

3. Türkiye (115 puan)

Kadınlar

1. Ukrayna (157 puan)

2. Türkiye (136 puan)

3. Bulgaristan (94 puan)

Madalya kazanan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Erkekler grekoromen stil

Altın: Rıza Kayaalp (130 kilo), Adem Burak Uzun (55 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo)

Gümüş: Ali Cengiz (87 kilo)

Bronz: Yunus Emre Başar (77 kilo), Selçuk Can (72 kilo)

Erkekler serbest stil

Altın: Taha Akgül (125 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo)

Gümüş: Süleyman Atlı (57 kilo)

Bronz: Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo)

Kadınlar

Altın: Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)

Gümüş: Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)

Bronz: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Nesrin Baş (68 kilo)