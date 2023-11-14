Türkiye Hastanesi, Diyabet Eğitimiyle yarını koruma vizyonunu taşıyor

Dünya Diyabet Gününde farkındalığı arttırmak isteyen Türkiye Hastanesi halka yönelik gerçekleştirdiği diyabet okulu ve hastane bünyesinde bulunan diyabet hemşireliği ile dikkat çekiyor.

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun istatistiğine göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniye de bir 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybetmektedir. Bu çerçevede Türkiye Hastanesi diyabetle mücadelede bilinci artırmak ve topluma katkı sağlamak için diyabet eğitimleri veriyor.

Farkındalık etkinliği: "Yarını Korumak İçin Eğitim"

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2023 yılındaki tema seçimi olan "Yarını Korumak İçin Eğitim" çerçevesinde, Türkiye Hastanesi diyabetle ilgili farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında, düzenlenen eğitimde; İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Başak diyabetle ilgili bilgiler verdi ve Tip 1 ve Tip 2 diyabetin ne olduğunu anlattı. Ardından Uzman Diyetisyen Esra Kurt Mutlu diyabette doğru beslenmeyi, Dermatoloji Uzmanı Dr. Berna Hiçdönmez diyabetli hastalarda cilt bakımını, Diyabet Hemşiresi Buse Alkın İnsülin tedavisi ve saklama koşullarını, Dahiliye Servisi Klinik Eğitim Hemşiresi Elif Tekin diyabetli hastalarda ayak bakımını anlattı.

Diyabet ile ilgili bilinci artırma: Diyabet Hemşireliği

Diyabet eğitimi ile ilgili bilgi paylaşan Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam, “Diyabet hemşiresi, diyabetli hastaların bakımını üstlenirken, hastalar ve yakınları için rehberlik görevi üstlenir. Diyabet tanısı alan hastalar için sağlanan eğitim, konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Diyabet hemşireleri, özel eğitim almış, bilinçli ve farkındalık oluşturabilecek uzmanlardır. Hastanelerde, ayaktan ve yatan hastalara, diyabetin etkileri, yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme ve ilaç kullanımı gibi konularda eğitim vererek hayat kalitelerini artırmayı hedefler. Ayrıca, diyabetle ilgili komplikasyonlardan kaynaklanan sorunlarda da bakım sağlarlar. Türkiye Hastanesi olarak, diyabet hemşireliği alanında özel hizmetler sunmaktan gurur duyuyoruz. Diyabet tanısı alan hastalara, insülin kullanımı ve kan şekerini ölçme konularında cihaz eğitimleri sunuyoruz. Aynı zamanda, diyabetle ilgili komplikasyonlardan biri olan diyabetik ayak durumlarında hastalara ayak bakımı sağlıyoruz.

Türkiye Hastanesi olarak, toplumun diyabetle ilgili bilinç düzeyini artırmak ve hastalığın etkilerini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık profesyonelleri, hastalar ve aileleri için ‘Yarını Korumak İçin Eğitim’ temasını benimseyerek, diyabetle yaşamın daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde sürdürülebileceğine inanıyoruz” dedi.