Türkiye Hastanesi'ne uluslararası düzeyde kalite belgesi

Türkiye Hastanesi, sağlık alanındaki kuruluşların kalite standartlarını karşılamalarını sağlayan ve uluslararası öneme haiz bir denetimden geçerek belge almaya hak kazandı. AACI Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri CEO’su Ömer Peşinci, Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’na belgesini takdim etti.

Türkiye Hastanesi sağlık alanındaki kuruluşların performanslarını değerlendirmeleri ve geliştirmeleri için bir çerçeve sunarak uluslararası kabul görmüş kalite standartlarını karşılamalarını sağlayan American Accreditation Commission International (AACI) akreditasyonunu aldı. Türkiye Hastanesi çalışanlarının katıldığı törende AACI Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri CEO’su Ömer Peşinci, Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’na belge takdimini yaptı.

33 yıldır sağlık sektöründe hizmet verdiklerini söyleyen Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, “Türkiye Hastanesi olarak bugün çok sevinçliyiz. Çünkü otuz üç senedir Türk halkına sağlık alanında hizmet eden Türkiye Hastanesi uluslararası düzeyde de uluslararası hastalara da hizmet edebilmesinin önünü açan AACI adlı kuruluştan uluslararası sağlık, kalite akreditasyon ödülünü almış durumda. Gerçekten hemen hemen on senedir yaptığımız altyapı çalışmaları, organizasyonel çalışmalar, tıbbi çalışmalar ve teknik çalışmalar neticesinde uzun bir süre denetim ve denetlendikten sonra bu belgeyi hak ettik. Çok güzel bir ekibimiz var. Çok çalışkan ve heyecanlı bir ekibiz. İnşallah bu belgelerle Türkiye Hastanesi’ni zincir hastaneler haline getirerek uluslararası rekabete açmak en önemli hedefimiz olacaktır. Öncelikle bu belgeyi almakta gerçekten ekip çalışması çok önemli. O yüzden Türkiye Hastanesi’nin en önemli potansiyeli bizim çalışanlarımız, bizim ekibimiz. O yüzden değerli Türkiye Hastanesi ekibinde candan teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Hastanesi ile böyle bir mutlu anı paylaşmak bizler için gurur verici”

AACI Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri CEO’su Ömer Peşinci, “Açıkçası çok gururluyuz AACI ailesi olarak. İhlas Holding grubu olan Türkiye Hastanesi ile böyle bir mutlu anı paylaşmak bizler için gurur verici. Kıymetli bir belge aldıklarının bilimcinde olmak bizleri daha da gururlandırıyor. Zor bir süreçti. Değerlendirme süreci de oldukça onları zorlayıcıydı. Ama başarıyla tamamlamış olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Belge bunun bir ödülü. Biz de bunu kendilerine takdim etmekten dolayı mutluyuz açıkçası” dedi.