Türkiye Hentbol Federasyonu: 'Cemal Kütahya ve Savaş Yüksek'e ulaşmak için çalışmalar sürmektedir'

Türkiye Hentbol Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan milli hentbolcu Cemal Kütahya ve Hatayspor Hentbol Antrenörü Savaş Yüksek’e ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Hatay ilinde bulunan ve deprem sonrasında enkaz altında kaldığı bilgileri tarafımıza ulaşan milli oyuncumuz Cemal Kütahya ve Hatayspor Antrenörü Savaş Yüksek’e ulaşılması için federasyonumuz, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki tüm yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde olup, çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.