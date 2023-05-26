Türkiye iç mimaride dünya standartlarının üzerinde

Türkiye’de yaşayan İranlı iç mimar Baharak Arash, Türkiye’de iç mimarinin dünya standartlarının çok önünde olduğunu belirtti. Arash, "Bir çok ülkede iç mimari alanında çalışmalar yaptım. Türkler evlerini çok seviyor ve iç mimari de dünya standartlarının çok çok üstünde bir zevke sahip” açıklamasında bulundu.

Arash, "Türkiye’de; İstanbul’da, Bodrum’da ve İzmir’de projelerimiz oldu. İran ve Türkiye’nin kültürü bence birbirine çok yakın. Ayrıca dünyanın bir çok ülkesinde projelere yardımcı olduk. Diyebilirim ki Türkiye’de iç mimari çok çok ileri gitmiş durumda. Türkler evlerini çok seviyor ve evlerinin içini dayayıp döşemeye çok önem veriyorlar. İç mimaride Türkler kesinlikle dünya standartlarının çok çok önünde" diye konuştu.