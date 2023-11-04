Türkiye İlahiyatlar Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Türkiye İlahiyatlar Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Türkiye İlahiyatlar Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi.
İl Müftüsü Ali Erhun, Türkiye İlahiyatlar Derneği Bilecik İl Temsilciliği üyelerini makamında ağırladı. Müftü Erhun’a dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren temsilciler, Erhun’u gerçekleşecek programlara davet etti. Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette dernek üyelerine Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarından Geçerken Dergisi hediye etti.