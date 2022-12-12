Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 28 milyar dolara çıktı

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ’Türkiye-ABD İş Zirvesi’ düzenlendi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği zirvede; dijital ekonomi, sürdürülebilirlik ve enerji konuları masaya yatırıldı. Zirvede ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yılın ilk on ayında 28 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında 200 yıldır süregelen iş birliğinin geleceğe taşınması hedefiyle faaliyet gösteren AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği) tarafından düzenlenen ’Türkiye-ABD İş Zirvesi’ İstanbul’da gerçekleşti. İlk kez düzenlenen zirvede, Türk ve ABD iş dünyası ve kamu temsilcilerinin önceliklendirdiği dijital ekonomi, sürdürülebilirlik ve enerji başlıkları üç ayrı oturumda ele alındı. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanan zirveye; kamu, STK ve iş dünyasından önde gelen isimler katılım gösterdi.

Dağlıoğlu: "Geçen yıl 14 milyar dolarlık yatırımız vardı"

Dijital ekonominin en önemli konulardan biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Sürdürülebilirlik konusuna gelecek olursak, bütün dünyanın sıfır karbon emisyonu için kendilerine hedef belirlediği bir dönemdeyiz. Geçen yıl 14 milyar dolarlık bir yatırımız vardı. 2022 yılının 10 aylık verileri bu sabah açıklandı. Türkiye’ye 10,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi var. Yatırım Ofisi olarak doğrudan yatırım strateji belgesinde de ortaya koyduğumuz üzere, sürdürülebilirlik bütün yatırım çekme çalışmalarımızda vazgeçilmez bir prensip. Enerji, jeopolitik krizle birlikte çok önemli bir rol aldı” ifadelerini kullandı.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ise zirvenin önemine dikkati çekerek, "Program, Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri ve büyümeye devam eden Türk ekonomisi açısından merkezi konularda kritik bilgiler sunmayı vaat ediyor. Bugün ele alınan bu tür konulardan birisi dijital ekonomiye geçiş. Bu konu dünya çapındaki işletmelerin hızında ve büyümesinde devrim oluşturma potansiyeline sahip" dedi. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu olma gibi önemli konuların Türkiye’deki Amerikan şirketlerinin liderleri tarafından önemsenmesinde dolayı mutlu olduğunu belirten Eadeh, Türkiye ekonomisinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

"Ticaret hacmi yılın ilk on ayında yüzde 28’lik artışla 28 milyar dolara yükseldi"

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, "Bu sene dünyadaki ticaret hacimleri özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra aşağı doğru gitmeye başladı. Ama ona rağmen bu sene Türk Amerikan ticaret hacmi yılın ilk on ayında yüzde 28’lik artışla 28 milyar dolara yükseldi. Bu şekilde giderse 35 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Son üç senede 18-19 milyar dolardan 35 milyar dolara, belki bunu da geçecek bir hacme ulaşmış durumda. Türkiye açısından da aslında dengeli bir ticaret bu. Türkiye’nin ABD’den 12 milyar dolarlık bir ithalatı var, 16 milyar dolar da ihracatı var. F16’larla birlikte bu dengelenecek gibi görünüyor. ABD’nin ihracatı 4 milyar dolar kadar artacak. Türkiye açısından gayet sağlıklı bir ticaret. Türkiye ile ABD’nin neredeyse 200 yıla varan bir ticaret ilişkisi var. İki ülke arasında ilk ticari anlaşmayı 1830’da yapılmış" dedi.